Глава ЗАЭС предупредил о чернобыльском сценарии при атаках на станцию
Обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ могут привести к последствиям, сопоставимым с трагедиями в Чернобыле, заявил РИА Новости директор станции Юрий Черничук. РИА Новости, 20.12.2025
ДОНЕЦК, 20 дек — РИА Новости. Обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ могут привести к последствиям, сопоставимым с трагедиями в Чернобыле, заявил РИА Новости директор станции Юрий Черничук.
"В худшем случае (атаки Украины. — Прим. ред.) <...> в истории атомной энергетики было две серьезные аварии. В 1986 году — на Чернобыльской АЭС и в 2011 году — на Фукусиме
. Если сильно постараться, то при самом плохом раскладе можно довести до подобных последствий", — сказал он.
Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина в ноябре сообщала РИА Новости, что ВСУ не снизили интенсивность обстрелов территории в районе станции, они идут практически в ежедневном режиме.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.
ВСУ постоянно обстреливают город Энергодар
и район Запорожской АЭС, объекты станции не раз получали повреждения из-за атак беспилотников.
Президент Владимир Путин называл эти действия очень опасной практикой и призывал Киев ее прекратить. Он напомнил, что на Украине тоже есть работающие атомные станции, и допустил возможность зеркального ответа на удары по ЗАЭС.