Глава ЗАЭС предупредил о чернобыльском сценарии при атаках на станцию - РИА Новости, 20.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:59 20.12.2025 (обновлено: 08:54 20.12.2025)
Глава ЗАЭС предупредил о чернобыльском сценарии при атаках на станцию
Глава ЗАЭС предупредил о чернобыльском сценарии при атаках на станцию
Обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ могут привести к последствиям, сопоставимым с трагедиями в Чернобыле, заявил РИА Новости директор станции Юрий Черничук. РИА Новости, 20.12.2025
энергодар, владимир путин, вооруженные силы украины, чернобыльская аэс, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Чернобыльская АЭС, Запорожская АЭС

Глава ЗАЭС предупредил о чернобыльском сценарии при атаках на станцию

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 дек — РИА Новости. Обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ могут привести к последствиям, сопоставимым с трагедиями в Чернобыле, заявил РИА Новости директор станции Юрий Черничук.
"В худшем случае (атаки Украины. — Прим. ред.) <...> в истории атомной энергетики было две серьезные аварии. В 1986 году — на Чернобыльской АЭС и в 2011 году — на Фукусиме. Если сильно постараться, то при самом плохом раскладе можно довести до подобных последствий", — сказал он.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
На Запорожской АЭС повреждена линия связи
16 декабря, 18:31
Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина в ноябре сообщала РИА Новости, что ВСУ не снизили интенсивность обстрелов территории в районе станции, они идут практически в ежедневном режиме.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.

ВСУ постоянно обстреливают город Энергодар и район Запорожской АЭС, объекты станции не раз получали повреждения из-за атак беспилотников.
Президент Владимир Путин называл эти действия очень опасной практикой и призывал Киев ее прекратить. Он напомнил, что на Украине тоже есть работающие атомные станции, и допустил возможность зеркального ответа на удары по ЗАЭС.
Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Гросси объяснил, почему МАГАТЭ не называет ответственных за удары по ЗАЭС
11 декабря, 03:41
 
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныЧернобыльская АЭСЗапорожская АЭС
 
 
