Глава ЗАЭС предупредил о чернобыльском сценарии при атаках на станцию

ДОНЕЦК, 20 дек — РИА Новости. Обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ при худшем стечении обстоятельств могут привести к последствиям, сопоставимым с трагедиями в Чернобыле и на Фукусиме, заявил РИА Новости директор ЗАЭС Юрий Черничук.