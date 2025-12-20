В США назвали пять препятствий для мира на Украине

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Россия и Украина расходятся во мнениях по нескольким принципиально важным вопросам, что отдаляет возможность урегулирования конфликта, пишет американское издание The Wall Street Journal.
Следующим пунктом издание отмечает стремление Украины к вступлению в Североатлантический альянс.
"Коренные причины конфликта <…> не изменились: стремление Украины к Западу и расширение НАТО", — подчеркивается в материале.
Кроме того, нерешенными остаются вопросы, связанные с численностью ВСУ, статусом русского языка на Украине и контролем над Запорожской атомной электростанцией.
В среду издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что представители России и США могут провести на этих выходных переговоры в Майами по мирному урегулированию конфликта на Украине. В свою очередь, журналист портала Axios Барак Равид заявил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф в пятницу в Майами проведет переговоры с главой украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустемом Умеровым, а также с советниками по безопасности Германии, Франции и Великобритании.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
