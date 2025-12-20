Рейтинг@Mail.ru
Победителей премии "ВЫЗОВ" наградили в Москве - РИА Новости, 20.12.2025
21:36 20.12.2025
Победителей премии "ВЫЗОВ" наградили в Москве
Победителей премии "ВЫЗОВ" наградили в Москве - РИА Новости, 20.12.2025
Победителей премии "ВЫЗОВ" наградили в Москве
Третья церемония вручения Национальной премии в области будущих технологий "ВЫЗОВ" состоялась в Москве, сообщает пресс-служба Газпромбанка – соучредителя... РИА Новости, 20.12.2025
россия, москва, сша, алексей лихачев, руслан юнусов ("росатом"), вероника скворцова, газпромбанк, перспектива, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, Москва, США, Алексей Лихачев, Руслан Юнусов ("Росатом"), Вероника Скворцова, Газпромбанк, Перспектива, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Победителей премии "ВЫЗОВ" наградили в Москве

Церемония вручения премии "ВЫЗОВ" прошла в Москве

© Фото : пресс-служба ГазпромбанкаЦеремония награждения победителей премии "ВЫЗОВ"
Церемония награждения победителей премии ВЫЗОВ - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© Фото : пресс-служба Газпромбанка
Церемония награждения победителей премии "ВЫЗОВ"
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Третья церемония вручения Национальной премии в области будущих технологий "ВЫЗОВ" состоялась в Москве, сообщает пресс-служба Газпромбанка – соучредителя премии.
Организатор и учредитель – Фонд развития научно-культурных связей "Вызов".
Премии "ВЫЗОВ" в номинации "Перспектива" удостоена Вера Виль за разработку методов образования новых химических связей с участием электрического тока и органических пероксидов. Награду ей вручил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Лауреат в номинации "Инженерное решение" – Михаил Скупов. Солауреат – Алексей Глушенков. Награду за создание технологии промышленного производства нитридного ядерного топлива им вручил сооснователь Российского квантового центра, председатель совета фонда "Вызов" Руслан Юнусов.
Премии "ВЫЗОВ" в номинации "Прорыв" удостоен Илья Ямпольский. Награду за расшифровку молекулярных механизмов биолюминесценции и создание светящихся растений ему вручила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков вручил премию в номинации "Ученый года" Степану Калмыкову за фундаментальные и прикладные исследования в области радиохимии и радиохимических технологий.
Лауреатом в международной номинации Discovery ("Открытие") стал ученый из США Валерий Фокин. Он удостоен премии за изобретение реакции, определившей клик-химию и преобразившей молекулярные науки и химию живых систем. Награду ему вручил заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс.
"Когда ты не знаешь, что делать, лучшая стратегия – это сделать первый шаг. И наш лауреат около 20 лет назад сделал такой очень смелый шаг. Эффективные и простые, как конструктор, клик-химические реакции позволяют создать уникальные материалы, которых в природе нет. Для нас огромная гордость наградить лауреата именно здесь, в России, на родине нашего героя", – приводит пресс-служба банка слова Зауэрса.
Частью церемонии стал оригинальный спектакль, построенный на соединении науки и искусства. В нем приняли участие Алла Сигалова, Софья Эрнст, Андрей Мерзликин, Елена Яковлева, Дмитрий Лысенков, Елизавета Базыкина, Александра Ребенок, Евгений Ткачук, Игорь Крутой, Seville, Akmal’. Ведущий и главный режиссер – Константин Богомолов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Путин поприветствовал участников премии "Вызов"
19 декабря, 23:50
 
РоссияМоскваСШААлексей ЛихачевРуслан Юнусов ("Росатом")Вероника СкворцоваГазпромбанкПерспективаГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
