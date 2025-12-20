Победителей премии "ВЫЗОВ" наградили в Москве

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Третья церемония вручения Национальной премии в области будущих технологий "ВЫЗОВ" состоялась в Москве, сообщает пресс-служба Газпромбанка – соучредителя премии.

Организатор и учредитель – Фонд развития научно-культурных связей "Вызов".

Премии "ВЫЗОВ" в номинации "Перспектива" удостоена Вера Виль за разработку методов образования новых химических связей с участием электрического тока и органических пероксидов. Награду ей вручил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Лауреат в номинации "Инженерное решение" – Михаил Скупов. Солауреат – Алексей Глушенков. Награду за создание технологии промышленного производства нитридного ядерного топлива им вручил сооснователь Российского квантового центра, председатель совета фонда "Вызов" Руслан Юнусов.

Премии "ВЫЗОВ" в номинации "Прорыв" удостоен Илья Ямпольский. Награду за расшифровку молекулярных механизмов биолюминесценции и создание светящихся растений ему вручила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков вручил премию в номинации "Ученый года" Степану Калмыкову за фундаментальные и прикладные исследования в области радиохимии и радиохимических технологий.

Лауреатом в международной номинации Discovery ("Открытие") стал ученый из США Валерий Фокин. Он удостоен премии за изобретение реакции, определившей клик-химию и преобразившей молекулярные науки и химию живых систем. Награду ему вручил заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс.

"Когда ты не знаешь, что делать, лучшая стратегия – это сделать первый шаг. И наш лауреат около 20 лет назад сделал такой очень смелый шаг. Эффективные и простые, как конструктор, клик-химические реакции позволяют создать уникальные материалы, которых в природе нет. Для нас огромная гордость наградить лауреата именно здесь, в России, на родине нашего героя", – приводит пресс-служба банка слова Зауэрса.