В Сумской области ликвидировали боевика, вторгшегося в Курскую область

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Участвовавший во вторжении в Курскую область командир роты 17-й бригады ВСУ Александр Соколовский ликвидирован в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В Сумской области ликвидирован командир роты 17-й отдельной тяжелой механизированной бригады капитан Соколовский Александр Вячеславович 28.09.1992 года рождения из Кривого Рога", - сказал собеседник агентства.
Соколовский воевал добровольцем в составе нацбата "Днепр" с начала так называемой АТО, когда киевский режим использовал войска против несогласного с его политикой населения восточной Украины, а также участвовал во вторжении в Курскую область, отметил представитель силовых структур.
"Уничтожен на теткинско-глушковском направлении", - добавил он.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент РФ ранее заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18