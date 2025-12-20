Рейтинг@Mail.ru
В Сумской области ликвидировали боевика, вторгшегося в Курскую область
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:02 20.12.2025
В Сумской области ликвидировали боевика, вторгшегося в Курскую область
В Сумской области ликвидировали боевика, вторгшегося в Курскую область - РИА Новости, 20.12.2025
В Сумской области ликвидировали боевика, вторгшегося в Курскую область
Участвовавший во вторжении в Курскую область командир роты 17-й бригады ВСУ Александр Соколовский ликвидирован в Сумской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.12.2025
2025
курская область, сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Сумская область, Вооруженные силы Украины
В Сумской области ликвидировали боевика, вторгшегося в Курскую область

РИА Новости: на Украине ликвидировали боевика, вторгшегося в Курскую область

Украинский военный
Украинский военный
Украинский военный. Архивное фото
Украинский военный. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Участвовавший во вторжении в Курскую область командир роты 17-й бригады ВСУ Александр Соколовский ликвидирован в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Сумской области ликвидирован командир роты 17-й отдельной тяжелой механизированной бригады капитан Соколовский Александр Вячеславович 28.09.1992 года рождения из Кривого Рога", - сказал собеседник агентства.
Соколовский воевал добровольцем в составе нацбата "Днепр" с начала так называемой АТО, когда киевский режим использовал войска против несогласного с его политикой населения восточной Украины, а также участвовал во вторжении в Курскую область, отметил представитель силовых структур.
"Уничтожен на теткинско-глушковском направлении", - добавил он.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент РФ ранее заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
