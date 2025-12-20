https://ria.ru/20251220/vsu-2063566267.html
Новый командир 125-й бригады ВСУ ввел нацистские ритуалы среди подчиненных
Новый командир 125-й бригады ВСУ ввел нацистские ритуалы среди подчиненных - РИА Новости, 20.12.2025
Новый командир 125-й бригады ВСУ ввел нацистские ритуалы среди подчиненных
Назначенный командиром 125-й бригады ВСУ бывший "азовец"* Владимир Фокин ввел среди своих новых подчиненных нацистские ритуалы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T20:49:00+03:00
2025-12-20T20:49:00+03:00
2025-12-20T20:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423718_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b43a44b49e324d397a63d8799193dc56.jpg
https://ria.ru/20251217/ukraina-2062770771.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423718_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_f8b108ddf41350bcfd270a16a22d6c95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Новый командир 125-й бригады ВСУ ввел нацистские ритуалы среди подчиненных
РИА Новости: новый командир 125-й бригады ВСУ Фокин ввел нацистские ритуалы
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Назначенный командиром 125-й бригады ВСУ бывший "азовец"* Владимир Фокин ввел среди своих новых подчиненных нацистские ритуалы, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Он уже успел ввести в бригаде нацистские ритуалы", - сказал собеседник агентства.
Фокин ранее командовал батальоном в 3-й отдельной штурмовой бригаде "Азов".
"С момента назначения на должность, Фокин в первую очередь занялся не проблемами бригады, а раскруткой своих соцсетей. Во многом это обусловлено работой в "Азове", где медийность во многом преобладала над реальной работой, а количество походов в барбершоп превышает боевые выходы", - напомнил собеседник агентства.
* Запрещенная в России террористическая организация