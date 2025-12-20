https://ria.ru/20251220/vsu-2063553349.html
В Херсонской области сотрудница избиркома погибла при ударе дрона ВСУ
Сотрудница избиркома Херсонской области Елена Морква погибла в результате удара дрона ВСУ, украинские боевики совершили акт неприкрытого терроризма, заявил РИА... РИА Новости, 20.12.2025
2025
ГЕНИЧЕСК, 20 дек - РИА Новости. Сотрудница избиркома Херсонской области Елена Морква погибла в результате удара дрона ВСУ, украинские боевики совершили акт неприкрытого терроризма, заявил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.
"Операторы украинского ударного дрона, убившие с его помощью сотрудницу Херсонского избиркома Елену Моркву, совершили настоящий акт терроризма. Гибель Елены — это невосполнимая утрата для всей избирательной системы Херсонской области
. Молодая, мирная женщина, посвятившая себя служению обществу и честному выполнению гражданского долга, стала жертвой преступного удара. Подобные действия не имеют и не могут иметь оправдания", - сказал Василенко.
Как сообщили в областном избиркоме, удар по мирному жителю, по молодой девушке является преступлением украинских террористов, которому нет оправдания.
Елена Морква являлась членом УИК № 23 Новокаховского городского округа, ей было 35 лет.