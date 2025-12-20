ВСУ атаковали Белгородскую область более 60 беспилотниками за сутки

Он добавил, что Белгородский и Борисовский округа атакованы 11 БПЛА, из них сбиты 9, в Краснояружском округе с беспилотника сброшены 2 взрывных устройства. По данным губернатора, по Грайворонскому и Шебекинскому округам выпущено 5 боеприпасов и нанесены удары 24 беспилотников, 14 из которых подавлены и сбиты, над Алексеевским, Вейделевским, Красногвардейским и Новооскольским округами системой ПВО сбиты 10 беспилотников.