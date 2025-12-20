Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали Белгородскую область более 60 беспилотниками за сутки - РИА Новости, 20.12.2025
13:05 20.12.2025
ВСУ атаковали Белгородскую область более 60 беспилотниками за сутки
ВСУ атаковали Белгородскую область более 60 беспилотниками за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области более 60 беспилотниками, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
2025
ВСУ атаковали Белгородскую область более 60 беспилотниками за сутки

Последствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ . Архивное фото
БЕЛГОРОД, 20 дек - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области более 60 беспилотниками, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В субботу в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об ударах ВСУ, произошедших в регионе 19 декабря. Атакам подверглись 16 населенных пунктов в 11 округах. Было выпущено 5 боеприпасов, зафиксированы атаки 66 беспилотников, из них 50 сбиты и подавлены. Два мирных жителя погибли, один ранен. За отчётный период повреждены шесть частных домовладений, объект инфраструктуры, два социальных объекта и 10 транспортных средств.
"В Валуйском округе в районе села Борки бойцы самообороны обнаружили автомобиль, который, предварительно, подвергся атаке 17 декабря. В машине находились две женщины, которые погибли. Транспортное средство повреждено. Кроме того, над округом сбиты 12 беспилотников", - написал Гладков.
Он добавил, что Белгородский и Борисовский округа атакованы 11 БПЛА, из них сбиты 9, в Краснояружском округе с беспилотника сброшены 2 взрывных устройства. По данным губернатора, по Грайворонскому и Шебекинскому округам выпущено 5 боеприпасов и нанесены удары 24 беспилотников, 14 из которых подавлены и сбиты, над Алексеевским, Вейделевским, Красногвардейским и Новооскольским округами системой ПВО сбиты 10 беспилотников.
"В Волоконовском округе по селу Коновалово, хуторам Плотовка и Шаховка произведены атаки 8 беспилотников, 5 из которых сбиты. В хуторе Плотовка в результате детонации FPV-дрона во дворе домовладения ранен мужчина", - уточнил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Белгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
