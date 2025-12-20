ВСУ атаковали Белгородскую область более 60 беспилотниками за сутки

БЕЛГОРОД, 20 дек - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области более 60 беспилотниками, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В субботу в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об ударах ВСУ, произошедших в регионе 19 декабря. Атакам подверглись 16 населенных пунктов в 11 округах. Было выпущено 5 боеприпасов, зафиксированы атаки 66 беспилотников, из них 50 сбиты и подавлены. Два мирных жителя погибли, один ранен. За отчётный период повреждены шесть частных домовладений, объект инфраструктуры, два социальных объекта и 10 транспортных средств.
"В Валуйском округе в районе села Борки бойцы самообороны обнаружили автомобиль, который, предварительно, подвергся атаке 17 декабря. В машине находились две женщины, которые погибли. Транспортное средство повреждено. Кроме того, над округом сбиты 12 беспилотников", - написал Гладков.
Он добавил, что Белгородский и Борисовский округа атакованы 11 БПЛА, из них сбиты 9, в Краснояружском округе с беспилотника сброшены 2 взрывных устройства. По данным губернатора, по Грайворонскому и Шебекинскому округам выпущено 5 боеприпасов и нанесены удары 24 беспилотников, 14 из которых подавлены и сбиты, над Алексеевским, Вейделевским, Красногвардейским и Новооскольским округами системой ПВО сбиты 10 беспилотников.
"В Волоконовском округе по селу Коновалово, хуторам Плотовка и Шаховка произведены атаки 8 беспилотников, 5 из которых сбиты. В хуторе Плотовка в результате детонации FPV-дрона во дворе домовладения ранен мужчина", - уточнил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.