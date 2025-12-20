https://ria.ru/20251220/vsu-2063490471.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне работы группировки "Запад"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне работы группировки "Запад" - РИА Новости, 20.12.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне работы группировки "Запад"
Российская группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю, украинские войска в зоне её ответственности потеряли более 240 военнослужащих и два танка,... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T12:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
харьковская область
красный лиман
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне работы группировки "Запад"
МО РФ: ВСУ потеряли более 240 военных в зоне работы "Запада"