Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне работы группировки "Запад"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:09 20.12.2025 (обновлено: 12:26 20.12.2025)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне работы группировки "Запад"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне работы группировки "Запад"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне работы группировки "Запад"

МО РФ: ВСУ потеряли более 240 военных в зоне работы "Запада"

Боевая работа расчета РСЗО "Град" 83-го самоходного артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" на Краснолиманском направлении СВО
Боевая работа расчета РСЗО Град 83-го самоходного артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета РСЗО "Град" 83-го самоходного артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" на Краснолиманском направлении СВО. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Российская группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю, украинские войска в зоне её ответственности потеряли более 240 военнослужащих и два танка, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, десантно-штурмовой бригад и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Поражение было нанесено в районах населенных пунктов Ковшаровка, Купянск-Узловой, Моначиновка, Парноватое, Самборовка Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики.
"Потери украинских вооруженных формирований составили более 240 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 24 автомобиля, два орудия полевой артиллерии, в том числе 155 мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и 10 складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
