Боец рассказал, как ВСУ сооружали баррикады на дорогах Красноармейска
Боец рассказал, как ВСУ сооружали баррикады на дорогах Красноармейска - РИА Новости, 20.12.2025
Боец рассказал, как ВСУ сооружали баррикады на дорогах Красноармейска
Боевики ВСУ валили деревья и наспех сооружали из них баррикады на дорогах центральных улиц Красноармейска, чтобы замедлить продвижение российской армии в... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T11:14:00+03:00
2025-12-20T11:14:00+03:00
2025-12-20T11:56:00+03:00
красноармейск
вооруженные силы украины
красноармейск
2025
Новости
Баррикады из деревьев и колючей проволоки в Красноармейске
Боевики ВСУ пытались замедлить продвижение российских войск в Красноармейске, создавая баррикады из деревьев и колючей проволоки, рассказал боец группировки "Центр".
Боец рассказал, как ВСУ сооружали баррикады на дорогах Красноармейска
