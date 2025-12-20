Рейтинг@Mail.ru
Боец рассказал, как ВСУ сооружали баррикады на дорогах Красноармейска
11:14 20.12.2025 (обновлено: 11:56 20.12.2025)
Боец рассказал, как ВСУ сооружали баррикады на дорогах Красноармейска
2025
Баррикады из деревьев и колючей проволоки в Красноармейске
Боевики ВСУ пытались замедлить продвижение российских войск в Красноармейске, создавая баррикады из деревьев и колючей проволоки, рассказал боец группировки "Центр".
Боец рассказал, как ВСУ сооружали баррикады на дорогах Красноармейска

РИА Новости: ВСУ наспех сооружали баррикады на дорогах Красноармейска

КРАСНОАРМЕЙСК, 20 дек РИА Новости, Александр Харченко. Боевики ВСУ валили деревья и наспех сооружали из них баррикады на дорогах центральных улиц Красноармейска, чтобы замедлить продвижение российской армии в городе, рассказал РИА Новости разведчик группировки "Центр" с позывным "Шуба".
"ВСУшники специально деревья валили. Деревья валили, вон натянутая колючка, чтобы наша техника не могла здесь проезжать", - сообщил "Шуба".

Боец продемонстрировал такие баррикады из поваленных деревьев, колючей проволоки и бетонных тетраидэров на проспекте Шахтостроителей и других центральных улицах.
"Противник думал, что мы будем заезжать на технике, она застрянет среди завалов, и ее сожгут противотанковыми комплексами. Но мы поступили хитрее и штурмовали пехотой. В итоге все баррикады противника оказались бесполезны", - добавил "Шуба".

Город Красноармейск был освобожден 1 декабря силами российской группировки "Центр".
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
ВСУ пытаются контратаковать в районе Красноармейска, сообщил командир
3 декабря, 05:46
 
