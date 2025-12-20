Рейтинг@Mail.ru
Боевики двух бригад ВСУ сбежали с передовых позиций - РИА Новости, 20.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
06:33 20.12.2025
Боевики двух бригад ВСУ сбежали с передовых позиций
Боевики 72-й и 127-й бригад ВСУ сбежали с передовых позиций, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Боевики двух бригад ВСУ сбежали с передовых позиций

РИА Новости: военные 72-й и 127-й бригад ВСУ сбежали с передовых позиций

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Боевики 72-й и 127-й бригад ВСУ сбежали с передовых позиций, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Бегством покинули передовые позиции подразделения 72-й отдельной механизированной бригады и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады", - сказал собеседник агентства.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Командиры ВСУ отправили служащих в ПВО в пехоту в Сумской области
06:31
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
