Командиры ВСУ отправили служащих в ПВО в пехоту в Сумской области

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Командование ВСУ отправило служащих в ПВО в пехоту в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Причем, по его словам, от 5-й отдельной механизированной бригады переброшен дивизион ПВО, который задействован не по предназначению, а в качестве пехоты.