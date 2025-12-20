Рейтинг@Mail.ru
В Киеве понимают, что ВСУ ждет бойня под Лиманом, сообщили силовики - РИА Новости, 20.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:25 20.12.2025 (обновлено: 07:30 20.12.2025)
В Киеве понимают, что ВСУ ждет бойня под Лиманом, сообщили силовики
В Киеве понимают, что ВСУ ждет бойня под Лиманом, сообщили силовики - РИА Новости, 20.12.2025
В Киеве понимают, что ВСУ ждет бойня под Лиманом, сообщили силовики
Командование ВСУ с ужасом признает, что Лиманское направление фронта в ДНР постепенно превращается для украинской армии в бойню, схожую с провальным... РИА Новости, 20.12.2025
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
северск
киев
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
северск
киев
донецкая народная республика, северск, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Северск, Киев, Вооруженные силы Украины
В Киеве понимают, что ВСУ ждет бойня под Лиманом, сообщили силовики

РИА Новости: Киев с ужасом признает, что ВСУ ждет бойня под Лиманом

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛУГАНСК, 20 дек — РИА Новости. Командование ВСУ с ужасом признает, что Лиманское направление фронта в ДНР постепенно превращается для украинской армии в бойню, схожую с провальным отступлением из Северска, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"Командование ВСУ с ужасом начинают признавать, что лиманский участок фронта превращается в очередную бойню для украинской пехоты, схожую с катастрофическим для ВСУ отступлением из Северска", — сказал собеседник агентства.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
ВС России сорвали ротацию ВСУ в Сумской области
05:02
Часть боевиков, разбитых в Северске, отступают в сторону Красного Лимана, где их ждет очередная мясорубка, отметил источник. Он добавил, что нехватка личного состава и резервов противника ведет к планомерному освобождению северной части Донецкой Народной Республики.
Украинские чиновники признают, что ситуация на Лиманском направлении для ВСУ весьма печальна, заключил собеседник.
Об освобождении Северска начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину 11 декабря. В четверг он сообщил, что штурмовики ведут уличные бои в городе Красный Лиман, а также продолжают уничтожать блокированные формирования ВСУ на берегу реки Оскол.
В четверг офицер разведподразделения группировки войск Южная сообщил, что деморализованные остатки ВСУ, окруженные под Северском, безуспешно пытаются выйти к своим основным подразделениям. Он отметил, что полностью нарушена наземная логистика противника от северной части города в сторону Славянска.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
ВС России сбрасывают листовки в Димитрове с призывом военным ВСУ сдаться
03:49
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСеверскКиевВооруженные силы Украины
 
 
