В Киеве понимают, что ВСУ ждет бойня под Лиманом, сообщили силовики

ЛУГАНСК, 20 дек — РИА Новости. Командование ВСУ с ужасом признает, что Лиманское направление фронта в ДНР постепенно превращается для украинской армии в бойню, схожую с провальным отступлением из Северска, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.