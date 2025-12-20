ЛУГАНСК, 20 дек — РИА Новости. Командование ВСУ с ужасом признает, что Лиманское направление фронта в ДНР постепенно превращается для украинской армии в бойню, схожую с провальным отступлением из Северска, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"Командование ВСУ с ужасом начинают признавать, что лиманский участок фронта превращается в очередную бойню для украинской пехоты, схожую с катастрофическим для ВСУ отступлением из Северска", — сказал собеседник агентства.
Часть боевиков, разбитых в Северске, отступают в сторону Красного Лимана, где их ждет очередная мясорубка, отметил источник. Он добавил, что нехватка личного состава и резервов противника ведет к планомерному освобождению северной части Донецкой Народной Республики.
Украинские чиновники признают, что ситуация на Лиманском направлении для ВСУ весьма печальна, заключил собеседник.
Об освобождении Северска начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину 11 декабря. В четверг он сообщил, что штурмовики ведут уличные бои в городе Красный Лиман, а также продолжают уничтожать блокированные формирования ВСУ на берегу реки Оскол.
В четверг офицер разведподразделения группировки войск Южная сообщил, что деморализованные остатки ВСУ, окруженные под Северском, безуспешно пытаются выйти к своим основным подразделениям. Он отметил, что полностью нарушена наземная логистика противника от северной части города в сторону Славянска.