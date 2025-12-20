ВСУ пытаются минировать въезды в прифронтовые города Херсонской области

По его словам, из-за этого врачи не могут проехать к людям, при этом и сами жители не могут выехать из населенных пунктов. "За продуктами питания, за лекарствами, то есть система выживания, которая уже выстроена за этот год, она меняется с учетом применения вот этого дистанционного, магнитного минирования. Зафиксировано, что это в основном натовские (мины) и, в первую очередь, французского производства", - заключил Георгиев.