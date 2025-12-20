Рейтинг@Mail.ru
ВСУ пытаются минировать въезды в прифронтовые города Херсонской области - РИА Новости, 20.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
02:59 20.12.2025
ВСУ пытаются минировать въезды в прифронтовые города Херсонской области
ВСУ пытаются минировать въезды в прифронтовые города Херсонской области
ВСУ пытаются минировать въезды в прифронтовые города Херсонской области

Украинские военные
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 20 дек - РИА Новости. Боевики киевского режима используют мины натовского образца, в частности производства Франции, в попытке дистанционного минирования въездов и выездов из прифронтовых городов и населенных пунктов в Херсонской области, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев.
"Последнее время фиксируется большее количество именно дистанционного минирования въездов и выездов из городов и населенных пунктов 15-километровой зоны, то, что примыкает к берегу Днепра. И мы фиксируем, что используются именно натовские противопехотные мины, образца производства Франции в первую очередь. Таким образом, (ВСУ) пытаются заблокировать мирное население, проживающее именно в этой прифронтовой зоне", - заявил Георгиев.
По его словам, из-за этого врачи не могут проехать к людям, при этом и сами жители не могут выехать из населенных пунктов. "За продуктами питания, за лекарствами, то есть система выживания, которая уже выстроена за этот год, она меняется с учетом применения вот этого дистанционного, магнитного минирования. Зафиксировано, что это в основном натовские (мины) и, в первую очередь, французского производства", - заключил Георгиев.
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
ВСУ повредили школу и ясли в Горловке
Специальная военная операция на УкраинеФранцияХерсонская областьДнепр (река)Вооруженные силы Украины
 
 
