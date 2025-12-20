Врач рассказал, чем грозит употребление алкоголя в бане

Посетитель отдыхает после процедур в Варшавских общественных банях в Москве. Архивное фото

Посетитель отдыхает после процедур в Варшавских общественных банях в Москве

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Употребление алкоголя до или во время парения в бане запрещено, так как это может привести к резкому скачку давления, инфаркту и инсульту, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

"Употребление алкоголя до или во время парения запрещено, так как создается двойная нагрузка на организм, сосуды и так расширены от высокой температуры в бане, а алкоголь усиливает этот эффект. Это может привести к резкому скачку давления, инфаркту и инсульту", - рассказал Тяжельников

По его словам, алкоголь также притупляет чувство перегрева и нарушает координацию – таким образом можно получить обезвоживание или травму в результате, например, падения.