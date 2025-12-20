https://ria.ru/20251220/vrach-2063458466.html
Врач рассказал, чем грозит употребление алкоголя в бане
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Употребление алкоголя до или во время парения в бане запрещено, так как это может привести к резкому скачку давления, инфаркту и инсульту, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
"Употребление алкоголя до или во время парения запрещено, так как создается двойная нагрузка на организм, сосуды и так расширены от высокой температуры в бане, а алкоголь усиливает этот эффект. Это может привести к резкому скачку давления, инфаркту и инсульту", - рассказал Тяжельников
По его словам, алкоголь также притупляет чувство перегрева и нарушает координацию – таким образом можно получить обезвоживание или травму в результате, например, падения.
"Стоит вообще помнить о том, что алкоголь вреден, и его безопасной дозы не существует", - подчеркнул врач.