Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказал, чем грозит употребление алкоголя в бане - РИА Новости, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:13 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/vrach-2063458466.html
Врач рассказал, чем грозит употребление алкоголя в бане
Врач рассказал, чем грозит употребление алкоголя в бане - РИА Новости, 20.12.2025
Врач рассказал, чем грозит употребление алкоголя в бане
Употребление алкоголя до или во время парения в бане запрещено, так как это может привести к резкому скачку давления, инфаркту и инсульту, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T03:13:00+03:00
2025-12-20T03:13:00+03:00
здоровье - общество
андрей тяжельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151421/17/1514211737_0:192:2957:1855_1920x0_80_0_0_5c5bf6eea2ccfc6fcd4f9a35315467d9.jpg
https://ria.ru/20251218/kolbasa-2062807984.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151421/17/1514211737_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_38d6ce14177c1b04d926549c420d7b0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, андрей тяжельников
Здоровье - Общество, Андрей Тяжельников
Врач рассказал, чем грозит употребление алкоголя в бане

РИА Новости: употребление алкоголя в бане может привести к инфаркту

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПосетитель отдыхает после процедур в Варшавских общественных банях в Москве
Посетитель отдыхает после процедур в Варшавских общественных банях в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Посетитель отдыхает после процедур в Варшавских общественных банях в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Употребление алкоголя до или во время парения в бане запрещено, так как это может привести к резкому скачку давления, инфаркту и инсульту, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
"Употребление алкоголя до или во время парения запрещено, так как создается двойная нагрузка на организм, сосуды и так расширены от высокой температуры в бане, а алкоголь усиливает этот эффект. Это может привести к резкому скачку давления, инфаркту и инсульту", - рассказал Тяжельников.
По его словам, алкоголь также притупляет чувство перегрева и нарушает координацию – таким образом можно получить обезвоживание или травму в результате, например, падения.
"Стоит вообще помнить о том, что алкоголь вреден, и его безопасной дозы не существует", - подчеркнул врач.
Копченная колбаса - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Врач назвала допустимую порцию колбасы
18 декабря, 04:27
 
Здоровье - ОбществоАндрей Тяжельников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала