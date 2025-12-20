Назван возраст двух детей, пострадавших в ДТП в Омской области

ОМСК, 20 дек - РИА Новости. Стал известен возраст двух детей, пострадавших во время смертельного ДТП в Омской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Пострадавших восемь, из них двое детей — девочка 2014 года рождения и ребенок 2025 года рождения. Сам ребенок не пострадал, пострадала его мама, он вместе с ней доставлен в больницу", - сообщили агентству в региональной прокуратуре.