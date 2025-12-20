Рейтинг@Mail.ru
Назван возраст двух детей, пострадавших в ДТП в Омской области - РИА Новости, 20.12.2025
15:23 20.12.2025
Назван возраст двух детей, пострадавших в ДТП в Омской области
Назван возраст двух детей, пострадавших в ДТП в Омской области
Стал известен возраст двух детей, пострадавших во время смертельного ДТП в Омской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры. РИА Новости, 20.12.2025
происшествия, омская область, россия, омск, виталий хоценко, гибдд мвд рф
Происшествия, Омская область, Россия, Омск, Виталий Хоценко, ГИБДД МВД РФ
Назван возраст двух детей, пострадавших в ДТП в Омской области

Стал известен возраст пострадавших в ДТП в Омской области детей

© Фото : прокуратура Омской областиПоследствия ДТП в Омской области. 20 декабря 2025
Последствия ДТП в Омской области. 20 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© Фото : прокуратура Омской области
Последствия ДТП в Омской области. 20 декабря 2025
ОМСК, 20 дек - РИА Новости. Стал известен возраст двух детей, пострадавших во время смертельного ДТП в Омской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры.
На трассе Тюмень-Омск произошло столкновение рейсового автобуса с двумя машинами. Шесть человек погибли, в том числе водитель автобуса. Ещё восемь человек пострадали, из них двое детей. СУСК России по Омской области проводится доследственная проверка. На месте происшествия работают следователи и сотрудники полиции. По предварительным данным, водитель большегрузного автомобиля выехал на встречную полосу из-за трактора, чистившего снег и столкнулся с автобусом, следовавшим из Омска в поселок Крутинка. На трассе из-за аварии образовалась десятикилометровая пробка.
"Пострадавших восемь, из них двое детей — девочка 2014 года рождения и ребенок 2025 года рождения. Сам ребенок не пострадал, пострадала его мама, он вместе с ней доставлен в больницу", - сообщили агентству в региональной прокуратуре.
На место ДТП выезжали семь бригад скорой помощи, в том числе две реанимационные. Эвакуировать раненых медикам помогали сотрудники ГИБДД. Ситуация с оказанием медицинской помощи пострадавшим находится на контроле губернатора Виталия Хоценко. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Последствия ДТП в Омской области. 20 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Стала известна причина смертельного ДТП с автобусом в Омской области
ПроисшествияОмская областьРоссияОмскВиталий ХоценкоГИБДД МВД РФ
 
 
