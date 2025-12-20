Назван возраст двух детей, пострадавших в ДТП в Омской области

ОМСК, 20 дек - РИА Новости. Стал известен возраст двух детей, пострадавших во время смертельного ДТП в Омской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры.
На трассе Тюмень-Омск произошло столкновение рейсового автобуса с двумя машинами. Шесть человек погибли, в том числе водитель автобуса. Ещё восемь человек пострадали, из них двое детей. СУСК России по Омской области проводится доследственная проверка. На месте происшествия работают следователи и сотрудники полиции. По предварительным данным, водитель большегрузного автомобиля выехал на встречную полосу из-за трактора, чистившего снег и столкнулся с автобусом, следовавшим из Омска в поселок Крутинка. На трассе из-за аварии образовалась десятикилометровая пробка.
"Пострадавших восемь, из них двое детей — девочка 2014 года рождения и ребенок 2025 года рождения. Сам ребенок не пострадал, пострадала его мама, он вместе с ней доставлен в больницу", - сообщили агентству в региональной прокуратуре.
На место ДТП выезжали семь бригад скорой помощи, в том числе две реанимационные. Эвакуировать раненых медикам помогали сотрудники ГИБДД. Ситуация с оказанием медицинской помощи пострадавшим находится на контроле губернатора Виталия Хоценко. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.