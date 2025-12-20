https://ria.ru/20251220/vologda-2063527769.html
В Вологде двое молодых людей погибли в ДТП
Автомобиль Honda столкнулся с Lada Priora в Вологде, в результате ДТП 18-летний водитель "Лады" и 17-летняя девушка-пассажир скончались на месте, водитель Honda РИА Новости, 20.12.2025
вологда
вологодская область
