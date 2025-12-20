Рейтинг@Mail.ru
В Вологде двое молодых людей погибли в ДТП - РИА Новости, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:38 20.12.2025 (обновлено: 15:39 20.12.2025)
https://ria.ru/20251220/vologda-2063527769.html
В Вологде двое молодых людей погибли в ДТП
В Вологде двое молодых людей погибли в ДТП - РИА Новости, 20.12.2025
В Вологде двое молодых людей погибли в ДТП
Автомобиль Honda столкнулся с Lada Priora в Вологде, в результате ДТП 18-летний водитель "Лады" и 17-летняя девушка-пассажир скончались на месте, водитель Honda РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T15:38:00+03:00
2025-12-20T15:39:00+03:00
происшествия
вологда
вологодская область
lada vesta
крушение вертолета в дагестане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269897_0:105:3119:1859_1920x0_80_0_0_c9c519145823158273ad0efd07185915.jpg
https://ria.ru/20251220/primore-2063518457.html
вологда
вологодская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269897_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_58e962466d9b2b235590749f95201bb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, вологда, вологодская область, lada vesta, крушение вертолета в дагестане
Происшествия, Вологда, Вологодская область, Lada Vesta, Крушение вертолета в Дагестане
В Вологде двое молодых людей погибли в ДТП

В Вологде 18-летний водитель и 17-летняя девушка погибли в ДТП

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости. Автомобиль Honda столкнулся с Lada Priora в Вологде, в результате ДТП 18-летний водитель "Лады" и 17-летняя девушка-пассажир скончались на месте, водитель Honda доставлен в медицинское учреждение, сообщает УМВД по Вологодской области.
По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем Honda, пересекая перекресток на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с автомобилем Lada Priora.
"В результате ДТП 18-летний водитель "Лады" и его 17-летняя девушка пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия. 28-летний водитель Хонды с травмами доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Госавтоинспекторы выясняют все обстоятельства ДТП.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
В Приморье в ДТП пострадали трое детей и двое взрослых
Вчера, 14:50
 
ПроисшествияВологдаВологодская областьLada VestaКрушение вертолета в Дагестане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала