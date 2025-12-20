В Волгодонске арестовали экс-главу отдела МВД

По версии следствия, в 2016 году подозреваемый, являясь начальником межмуниципального управления МВД России "Волгодонское" предоставил местным властям документы с заведомо ложными сведениями, которые позволили ему незаконно получить статус малоимущего. В последующем это позволило ему незаконно, безвозмездно получить в собственность квартиру Волгодонске, стоимость которой на момент совершения преступления составляла более 2,5 миллиона рублей.