В Волгодонске арестовали экс-главу отдела МВД
17:19 20.12.2025
В Волгодонске арестовали экс-главу отдела МВД
В Волгодонске арестовали экс-главу отдела МВД
Суд взял под стражу жителя Волгодонска в Ростовской области, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном объеме, совершенном в статусе главы местного отдела... РИА Новости, 20.12.2025
происшествия
россия
волгодонск
ростовская область
россия
волгодонск
ростовская область
происшествия, россия, волгодонск, ростовская область
Происшествия, Россия, Волгодонск, Ростовская область
В Волгодонске арестовали экс-главу отдела МВД

В Волгодонске арестовали экс-главу отдела МВД по подозрению в мошенничестве

Руки в наручниках. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 дек - РИА Новости. Суд взял под стражу жителя Волгодонска в Ростовской области, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном объеме, совершенном в статусе главы местного отдела МВД, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.
Днем в субботу в ряде СМИ и соцсетей появилась информация, что силовики задержали в Волгодонске Ростовской области экс-главу города Юрия Мариненко по подозрению в мошенничество с жильём. Утверждалось, что преступление было им совершено в 2016 году, когда подозреваемый занимал должность главы местного отдела МВД. Следователи подтвердили информацию о возбуждении уголовного дела и аресте фигуранта.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Экс-чиновницу из администрации Ставрополя обвинили в мошенничестве
18 декабря, 13:48
"Следственным отделом по городу Волгодонск … на основании материалов УФСБ России по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном объеме)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в 2016 году подозреваемый, являясь начальником межмуниципального управления МВД России "Волгодонское" предоставил местным властям документы с заведомо ложными сведениями, которые позволили ему незаконно получить статус малоимущего. В последующем это позволило ему незаконно, безвозмездно получить в собственность квартиру Волгодонске, стоимость которой на момент совершения преступления составляла более 2,5 миллиона рублей.
"По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.
В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, уточнили в ведомстве.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Суд изъял имущество экс-чиновника на сумму почти в три миллиарда рублей
18 декабря, 23:17
 
ПроисшествияРоссияВолгодонскРостовская область
 
 
