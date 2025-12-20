Вольфович заявил о взрывоопасной обстановке вокруг Белоруссии

"Та обстановка, которая сегодня складывается вокруг нашей страны, действительно очень взрывоопасная, как отмечают некоторые, наверное, опаснее, чем была во времена холодной войны. И действительно, то, что сегодня происходит на Западе, очень влияет на безопасность и функционирование любого государства, не только Беларуси", - приводит его слова агентство Белта.
"И это все вкладывается не в сельское хозяйство, развитие промышленности, не в улучшение социальных благ для народа, а именно в раскручивание военной машины. И она на сегодня раскручена так, что она, наверное, в ближайшие 10 лет не сможет остановиться. Я имею в виду машину, которая работает на готовность к войне. Все это, конечно, мы учитываем и видим", - сказал Вольфович.
"Этот документ выстроен в соответствии с нашей Концепцией национальной безопасности. Он имеет оборонительный характер. Президент (Белоруссии Александр Лукашенко - ред.) говорил неоднократно, что Беларусь никому не угрожает и не собирается угрожать. Но если вспыхнет пламя какого-то конфликта, его мы будем тушить, защищать свою страну, свои национальные интересы, свой народ тем, что у нас есть", - заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии.