Группировка "Центр" освободила Светлое в ДНР
Группировка "Центр" освободила Светлое в ДНР - РИА Новости, 20.12.2025
Группировка "Центр" освободила Светлое в ДНР
Подразделения группировки "Центр" освободили населенный пункт Светлое в Донецкой Народной Республике, продолжили уничтожать окруженные части ВСУ в Димитрове,... РИА Новости, 20.12.2025
Группировка "Центр" освободила Светлое в ДНР
МО РФ: ВС России освободили населенный пункт Светлое в ДНР