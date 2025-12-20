Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Центр" освободила Светлое в ДНР - РИА Новости, 20.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:20 20.12.2025 (обновлено: 12:24 20.12.2025)
Группировка "Центр" освободила Светлое в ДНР
Группировка "Центр" освободила Светлое в ДНР
Подразделения группировки "Центр" освободили населенный пункт Светлое в Донецкой Народной Республике, продолжили уничтожать окруженные части ВСУ в Димитрове,... РИА Новости, 20.12.2025
Группировка "Центр" освободила Светлое в ДНР

МО РФ: ВС России освободили населенный пункт Светлое в ДНР

Боевая работа расчета РСЗО "Град"
Боевая работа расчета РСЗО "Град". Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" освободили населенный пункт Светлое в Донецкой Народной Республике, продолжили уничтожать окруженные части ВСУ в Димитрове, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Светлое Донецкой Народной Республики и продолжили уничтожение окруженного противника в населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики",- говорится в сообщении российского военного ведомства.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Российские войска освободили два населенных пункта в зоне СВО
