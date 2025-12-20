https://ria.ru/20251220/vino-2063487121.html
В АКРА рассказали о росте доли российских вин в продажах
В АКРА рассказали о росте доли российских вин в продажах - РИА Новости, 20.12.2025
В АКРА рассказали о росте доли российских вин в продажах
Доля отечественной продукции в продажах тихих вин в России увеличилась до 59% за девять месяцев 2025 года с 52% за аналогичный период прошлого года, сообщил РИА РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T11:17:00+03:00
2025-12-20T11:17:00+03:00
2025-12-20T11:17:00+03:00
экономика
россия
европа
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991847257_0:146:3013:1841_1920x0_80_0_0_23b28177724d4feba21ee86c77e40841.jpg
https://ria.ru/20251209/vino-2060732883.html
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991847257_13:0:2744:2048_1920x0_80_0_0_8ed0672998d09ae9533ecfdc1b7a3c56.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, европа, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
Экономика, Россия, Европа, Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)
В АКРА рассказали о росте доли российских вин в продажах
Эксперт АКРА Зеленский: доля продаж российских тихих вин в России выросла до 59%
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Доля отечественной продукции в продажах тихих вин в России увеличилась до 59% за девять месяцев 2025 года с 52% за аналогичный период прошлого года, сообщил РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Евгений Зеленский.
«
"Доля российской продукции в продажах тихих вин увеличилась до 59% (за девять месяцев 2025 года - ред.) по сравнению с 52%, а игристых - до 72% по сравнению с 64% за тот же период прошлого года", - рассказал эксперт.
По его словам, общая доля продаж российского вина в стране составила около 62% за девять месяцев 2025 года. За указанный период отечественные вина продемонстрировали рост продаж. Так, объем реализации тихих вин составил 250 миллионов литров, увеличившись на 9% в годовом выражении, игристых вин - 106 миллионов литров, их продажи выросли на 6%.
При этом общие продажи тихих вин в России
за девять месяцев составили 424 миллиона литров, что на 3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, реализация игристых вин снизилась на 6% - до 148 миллионов литров, уточнил эксперт.
Зеленский отметил, что тенденция к росту доли российских вин и снижению доли импорта, в основном из стран Европы
, обусловлена повышением пошлин на вина из недружественных стран, индексацией акцизов и ростом отечественного производства.