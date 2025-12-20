Рейтинг@Mail.ru
11:17 20.12.2025
В АКРА рассказали о росте доли российских вин в продажах
В АКРА рассказали о росте доли российских вин в продажах
Доля отечественной продукции в продажах тихих вин в России увеличилась до 59% за девять месяцев 2025 года с 52% за аналогичный период прошлого года, сообщил РИА РИА Новости, 20.12.2025
экономика, россия, европа, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
Экономика, Россия, Европа, Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)
В АКРА рассказали о росте доли российских вин в продажах

Эксперт АКРА Зеленский: доля продаж российских тихих вин в России выросла до 59%

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкДегустация вина
Дегустация вина - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Дегустация вина . Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Доля отечественной продукции в продажах тихих вин в России увеличилась до 59% за девять месяцев 2025 года с 52% за аналогичный период прошлого года, сообщил РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Евгений Зеленский.
"Доля российской продукции в продажах тихих вин увеличилась до 59% (за девять месяцев 2025 года - ред.) по сравнению с 52%, а игристых - до 72% по сравнению с 64% за тот же период прошлого года", - рассказал эксперт.

По его словам, общая доля продаж российского вина в стране составила около 62% за девять месяцев 2025 года. За указанный период отечественные вина продемонстрировали рост продаж. Так, объем реализации тихих вин составил 250 миллионов литров, увеличившись на 9% в годовом выражении, игристых вин - 106 миллионов литров, их продажи выросли на 6%.
При этом общие продажи тихих вин в России за девять месяцев составили 424 миллиона литров, что на 3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, реализация игристых вин снизилась на 6% - до 148 миллионов литров, уточнил эксперт.
Зеленский отметил, что тенденция к росту доли российских вин и снижению доли импорта, в основном из стран Европы, обусловлена повышением пошлин на вина из недружественных стран, индексацией акцизов и ростом отечественного производства.
Бутылка вина со штопором - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Simple Group представила рейтинг лучших российских вин
9 декабря, 09:37
 
