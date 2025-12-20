https://ria.ru/20251220/vina-2063511065.html
Российские вина сняли с международного конкурса в Сан-Франциско
Вина российского производства сняли с международного винного конкурса в Сан-Франциско, пишет San Francisco Chronicle. РИА Новости, 20.12.2025
