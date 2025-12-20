Рейтинг@Mail.ru
Российские вина сняли с международного конкурса в Сан-Франциско - РИА Новости, 20.12.2025
14:13 20.12.2025 (обновлено: 15:41 20.12.2025)
Российские вина сняли с международного конкурса в Сан-Франциско
Вина российского производства сняли с международного винного конкурса в Сан-Франциско, пишет San Francisco Chronicle. РИА Новости, 20.12.2025
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Вина российского производства сняли с международного винного конкурса в Сан-Франциско, пишет San Francisco Chronicle.
"На давно проводящемся винном конкурсе в Сан-Франциско случайно были приняты российские вина, импорт которых в США запрещен", — сообщило издание со ссылкой на президента конкурса Аманду Блю.
По данным газеты, президент конкурса принесла извинения и исключила российские вина из списка до начала судейства в начале декабря. Она заявила, что организаторы конкурса берут на себя ответственность за упущение.
Блю отметила, что на конкурс в общей сложности было представлено 95 бутылок российского вина от 15 винодельческих хозяйств.
Под санкциями находятся поставки из России нефтепродуктов и природного газа, некоторых алмазов, алкоголя, рыбы и морепродуктов.
