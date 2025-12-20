https://ria.ru/20251220/vilfand-2063458182.html
Вильфанд предсказал стабильную, но мрачную погоду в Москве в выходные
Вильфанд предсказал стабильную, но мрачную погоду в Москве в выходные - РИА Новости, 20.12.2025
Вильфанд предсказал стабильную, но мрачную погоду в Москве в выходные
Стабильная, но мрачная погода с температурой на шесть-семь градусов выше нормы сохранится в Москве в выходные, несмотря на незначительные осадки, будет... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T02:50:00+03:00
2025-12-20T02:50:00+03:00
2025-12-20T02:50:00+03:00
общество
москва
россия
земля
роман вильфанд
гидрометцентр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574581196_0:287:3072:2015_1920x0_80_0_0_a16f068b4a62435f3f576ea795e31f50.jpg
https://ria.ru/20251207/pogoda-2060373199.html
https://ria.ru/20251124/moskva-2057027944.html
москва
россия
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574581196_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_52d7d9349fc4be229351fd1f6d5ecb50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, россия, земля, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Москва, Россия, Земля, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд предсказал стабильную, но мрачную погоду в Москве в выходные
Вильфанд: в выходные в Москве будет стабильная, но мрачная погода
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Стабильная, но мрачная погода с температурой на шесть-семь градусов выше нормы сохранится в Москве в выходные, несмотря на незначительные осадки, будет опасность образования гололедицы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Совершенно однородный режим погоды в будние дни и выходные. Ночная температура около нуля, ноль, минус два. Дневные температуры - ноль, плюс два. Совсем небольшие осадки, дождик. Но, правда, этого небольшого дождя выпадет один миллиметр в день. Преимущественно без осадков или местами небольшой дождь", - сказал Вильфанд
.
Ученый предупредил, что таких осадков достаточно для того, чтобы была гололедица.
Он отметил, что у поверхности Земли
давление повышено, а на среднем уровне тропосферы более низкое давление, поэтому будет облачно.
"Такая мрачноватая погода, без прояснений, солнце совсем нет, и температура примерно на шесть-семь (градусов - ред.) выше нормы", - добавил синоптик.
По данным Гидрометцентра
, такой температурный режим более характерен для первой декады ноября.