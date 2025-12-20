Рейтинг@Mail.ru
Интервенция в Венесуэлу стала бы катастрофой, заявил президент Бразилии - РИА Новости, 20.12.2025
17:23 20.12.2025
Интервенция в Венесуэлу стала бы катастрофой, заявил президент Бразилии
Интервенция в Венесуэлу стала бы катастрофой, заявил президент Бразилии
Интервенция в Венесуэлу стала бы катастрофой, заявил президент Бразилии
Вооруженная интервенция в Венесуэлу стала бы гуманитарной катастрофой для полушария и опасным прецедентом для всего мира, сообщил президент Бразилии Луис Инасиу РИА Новости, 20.12.2025
в мире, венесуэла, бразилия, сша, луис инасиу лула да силва, дональд трамп, николас мадуро, nbc
В мире, Венесуэла, Бразилия, США, Луис Инасиу Лула да Силва, Дональд Трамп, Николас Мадуро, NBC
Интервенция в Венесуэлу стала бы катастрофой, заявил президент Бразилии

Президент да Силва: вооруженная интервенция в Венесуэлу стала бы катастрофой

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 20 дек - РИА Новости. Вооруженная интервенция в Венесуэлу стала бы гуманитарной катастрофой для полушария и опасным прецедентом для всего мира, сообщил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на саммите лидеров общего южноамериканского рынка Меркосур.
"Реальные угрозы нашему суверенитету имеют иную природу. Сегодня они проявляются в форме войны, антидемократических сил и организованной преступности... Южноамериканский континент вновь ощущает на себе военное присутствие внерегиональной державы. Проверяются пределы международного права. Вооруженное вмешательство в Венесуэлу стало бы гуманитарной катастрофой для всего полушария и опасным прецедентом для всего мира", - сказал Лула да Силва.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Президент США Дональд Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Экс-аналитик ЦРУ назвал главную угрозу для США при вторжении в Венесуэлу
