Интервенция в Венесуэлу стала бы катастрофой, заявил президент Бразилии

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 дек - РИА Новости. Вооруженная интервенция в Венесуэлу стала бы гуманитарной катастрофой для полушария и опасным прецедентом для всего мира, сообщил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на саммите лидеров общего южноамериканского рынка Меркосур.
"Реальные угрозы нашему суверенитету имеют иную природу. Сегодня они проявляются в форме войны, антидемократических сил и организованной преступности... Южноамериканский континент вновь ощущает на себе военное присутствие внерегиональной державы. Проверяются пределы международного права. Вооруженное вмешательство в Венесуэлу стало бы гуманитарной катастрофой для всего полушария и опасным прецедентом для всего мира", - сказал Лула да Силва.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Президент США Дональд Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.