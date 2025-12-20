Интервенция в Венесуэлу стала бы катастрофой, заявил президент Бразилии

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 дек - РИА Новости. Вооруженная интервенция в Венесуэлу стала бы гуманитарной катастрофой для полушария и опасным прецедентом для всего мира, сообщил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на саммите лидеров общего южноамериканского рынка Меркосур.