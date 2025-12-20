Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Венесуэлы обвинил Рубио в ненависти к Латинской Америке - РИА Новости, 20.12.2025
00:59 20.12.2025
Глава МИД Венесуэлы обвинил Рубио в ненависти к Латинской Америке
2025-12-20T00:59:00+03:00
2025-12-20T00:59:00+03:00
в мире
Глава МИД Венесуэлы обвинил Рубио в ненависти к Латинской Америке

Глава МИД Венесуэлы Хиль обвинил Рубио в ненависти к Латинской Америке

© AP Photo / Evan VucciМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Марко Рубио. Архивное фото
МЕХИКО, 20 дек - РИА Новости. Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль резко раскритиковал заявления госсекретаря США Марко Рубио, сделанные на пресс-конференции, заявив, что они демонстрируют ненависть к Латинской Америке и Карибскому бассейну и прикрывают стремление к разграблению ресурсов региона.
"Пресс-конференция господина Марко Рубио, на которой он подвел баланс своего пребывания на посту, оставила его в крайне слабом положении, обнажив его нечестность, глубоко укоренившиеся комплексы и ненависть, которую он питает к Латинской Америке и Карибскому бассейну", - написал Хиль в Telegram-канале.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
США ввели новые санкции против Венесуэлы
Вчера, 22:45
По словам венесуэльского министра, Рубио не смог указать ни на одно достижение во внешней политике за годы работы в сенате и на посту главы госдепартамента, оставаясь "экспертом по продвижению переворотов, интервенций, бесконечных войн и смены режимов". Такая линия, подчеркнул он, привела США к провалам на мировой арене и к человеческим жертвам в разных регионах мира.
Хиль также обвинил Рубио в союзе с "наиболее коррумпированными силами ультраправых в Латинской Америке" и заявил, что госсекретарь США действует не в интересах американского народа, а в интересах групп, стремящихся к захвату чужих ресурсов.
"Все его нападки и фейковые новости направлены на разграбление нефти, земли, полезных ископаемых и ресурсов Венесуэлы", - подчеркнул министр.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Трамп не исключил войны с Венесуэлой
Вчера, 13:17
 
