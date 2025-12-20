Глава МИД Венесуэлы обвинил Рубио в ненависти к Латинской Америке

МЕХИКО, 20 дек - РИА Новости. Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль резко раскритиковал заявления госсекретаря США Марко Рубио, сделанные на пресс-конференции, заявив, что они демонстрируют ненависть к Латинской Америке и Карибскому бассейну и прикрывают стремление к разграблению ресурсов региона.
"Пресс-конференция господина Марко Рубио, на которой он подвел баланс своего пребывания на посту, оставила его в крайне слабом положении, обнажив его нечестность, глубоко укоренившиеся комплексы и ненависть, которую он питает к Латинской Америке и Карибскому бассейну", - написал Хиль в Telegram-канале.
По словам венесуэльского министра, Рубио не смог указать ни на одно достижение во внешней политике за годы работы в сенате и на посту главы госдепартамента, оставаясь "экспертом по продвижению переворотов, интервенций, бесконечных войн и смены режимов". Такая линия, подчеркнул он, привела США к провалам на мировой арене и к человеческим жертвам в разных регионах мира.
Хиль также обвинил Рубио в союзе с "наиболее коррумпированными силами ультраправых в Латинской Америке" и заявил, что госсекретарь США действует не в интересах американского народа, а в интересах групп, стремящихся к захвату чужих ресурсов.
"Все его нападки и фейковые новости направлены на разграбление нефти, земли, полезных ископаемых и ресурсов Венесуэлы", - подчеркнул министр.
