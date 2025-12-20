Рейтинг@Mail.ru
Директор зоопарка в Запорожской области рассказал об ущербе после атаки ВСУ - РИА Новости, 20.12.2025
15:35 20.12.2025
Директор зоопарка в Запорожской области рассказал об ущербе после атаки ВСУ
Директор зоопарка в Запорожской области рассказал об ущербе после атаки ВСУ

РИАН: ущерб зоопарку в Запорожской области после атаки ВСУ составил 2 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости. Ущерб зоопарку в Васильевке Запорожской области, попавшему под удар ВСУ, составил, по предварительным оценкам, около 2 миллионов рублей, сообщил РИА Новости директор зоопарка Александр Пылышенко.
Неделю назад дроны ВСУ атаковали зоопарк в городе Васильевка, разрушив часть вольеров, лев получил контузию.
"Восстановительные работы идут и займут, при наличии квалифицированной помощи, пару недель. Работы еще много. Сумма ущерба, по предварительным расчетам, составляет около 2 миллионов рублей", - сказал Пылышенко.
По его словам, часть зданий придется перестраивать заново, также предстоит восстановить крыши и десятки окон.
"Дом-зимовник для обезьян просто разорвало на части. Его придется восстанавливать с нуля", - сказал Пылышенко.
Лев Нео, раненный дроном ВСУ, идет на поправку - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Владелец зоопарка в Васильевке рассказал о состоянии пострадавшего льва
15 декабря, 15:12
 
Происшествия
 
 
