ВСУ с помощью дронов атаковали зоопарк в Васильевском районе Запорожской области. Архивное фото

ВСУ с помощью дронов атаковали зоопарк в Васильевском районе Запорожской области

Директор зоопарка в Запорожской области рассказал об ущербе после атаки ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости. Ущерб зоопарку в Васильевке Запорожской области, попавшему под удар ВСУ, составил, по предварительным оценкам, около 2 миллионов рублей, сообщил РИА Новости директор зоопарка Александр Пылышенко.

Неделю назад дроны ВСУ атаковали зоопарк в городе Васильевка, разрушив часть вольеров, лев получил контузию.

"Восстановительные работы идут и займут, при наличии квалифицированной помощи, пару недель. Работы еще много. Сумма ущерба, по предварительным расчетам, составляет около 2 миллионов рублей", - сказал Пылышенко.

По его словам, часть зданий придется перестраивать заново, также предстоит восстановить крыши и десятки окон.