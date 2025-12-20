https://ria.ru/20251220/uscherb-2063527156.html
Директор зоопарка в Запорожской области рассказал об ущербе после атаки ВСУ
Директор зоопарка в Запорожской области рассказал об ущербе после атаки ВСУ
Ущерб зоопарку в Васильевке Запорожской области, попавшему под удар ВСУ, составил, по предварительным оценкам, около 2 миллионов рублей, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.12.2025
запорожская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости. Ущерб зоопарку в Васильевке Запорожской области, попавшему под удар ВСУ, составил, по предварительным оценкам, около 2 миллионов рублей, сообщил РИА Новости директор зоопарка Александр Пылышенко.
Неделю назад дроны ВСУ
атаковали зоопарк в городе Васильевка, разрушив часть вольеров, лев получил контузию.
"Восстановительные работы идут и займут, при наличии квалифицированной помощи, пару недель. Работы еще много. Сумма ущерба, по предварительным расчетам, составляет около 2 миллионов рублей", - сказал Пылышенко.
По его словам, часть зданий придется перестраивать заново, также предстоит восстановить крыши и десятки окон.
"Дом-зимовник для обезьян просто разорвало на части. Его придется восстанавливать с нуля", - сказал Пылышенко.