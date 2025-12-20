ЦИК: Украина не может провести выборы без изменений в законодательстве

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Украина не может провести выборы без масштабных изменений в законодательстве, заявил замглавы украинского ЦИК Сергей Дубовик.
"Без изменения существующего законодательства сейчас о выборах мы вообще говорить не можем", - заявил Дубовик в интервью агентству РБК-Украина.
По его словам, украинским властям придется вносить достаточно масштабные изменения в законодательство, чтобы обойти запрет на проведение выборов во время действия военного положения и нескольких месяцев после его завершения.
О необходимости выборов на Украине заявлял президент США Дональд Трамп, который ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%. На фоне заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, 9 декабря сообщил, что готов их провести, но запросил у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" для их проведения.
Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент России Владимир Путин заявил, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.