Украинский ЦИК рассказал, сколько будут стоить выборы в стране

"С учетом расходов органов местного самоуправления, если мы говорим обо всех трех видах выборов, это примерно 20 миллиардов гривен (около 472 миллионов долларов - ред.)", - сказал Дубовик в интервью агентству РБК-Украина.

Как пояснил Дубовик, украинский минфин ранее делал подсчеты на случай проведения выборов в 2025 году. Тогда прогнозировались расходы на уровне 389 миллионов долларов, но с учетом инфляции в ЦИК ориентируются уже на 472 миллиона долларов.