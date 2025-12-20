Рейтинг@Mail.ru
Медведчук оценил легитимность выборов на Украине - РИА Новости, 20.12.2025
11:05 20.12.2025 (обновлено: 11:07 20.12.2025)
Медведчук оценил легитимность выборов на Украине
Медведчук оценил легитимность выборов на Украине
Возможные выборы на Украине не могут считаться легитимными, если в них не будут участвовать украинские граждане, выехавшие в Россию, заявил экс-лидер... РИА Новости, 20.12.2025
Медведчук оценил легитимность выборов на Украине

Медведчук: выборы на Украине не легитимны без участия украинцев, выехавших в РФ

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Возможные выборы на Украине не могут считаться легитимными, если в них не будут участвовать украинские граждане, выехавшие в Россию, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Для признания результатов выборов в Украине легитимными в них должны участвовать украинские граждане, находящиеся в РФ", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном в Telegram-канале "Другая Украина".
Владимир Зеленский в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Эксперт рассказал, как Зеленский может оттянуть дату выборов
15 декабря, 23:15
Как утверждает Медведчук, Владимир Зеленский уничтожил политическую оппозицию на Украине и заставил половину населения спасаться от его режима за пределами страны и, следовательно, не имеет права проводить выборы исключительно внутри Украины.
«
"Миллионы украинских граждан должны получить возможность высказать свое мнение на выборах относительно его преступной политики и тех, кто эту политику поддерживал. В любом другом случае результаты выборов будут признаны нелегитимными", - добавил Медведчук.
О необходимости выборов на Украине заявлял президент США Дональд Трамп, который ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%. На фоне заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, 9 декабря сообщил, что готов их провести, но запросил у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" для их проведения.
Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент России Владимир Путин заявил, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Смертельный номер: Зеленский прикрылся народом от гнева Трампа
14 декабря, 08:00
 
