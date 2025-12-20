Медведчук оценил легитимность выборов на Украине

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Возможные выборы на Украине не могут считаться легитимными, если в них не будут участвовать украинские граждане, выехавшие в Россию, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Для признания результатов выборов в Украине легитимными в них должны участвовать украинские граждане, находящиеся в РФ", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном в Telegram-канале "Другая Украина".
Как утверждает Медведчук, Владимир Зеленский уничтожил политическую оппозицию на Украине и заставил половину населения спасаться от его режима за пределами страны и, следовательно, не имеет права проводить выборы исключительно внутри Украины.
"Миллионы украинских граждан должны получить возможность высказать свое мнение на выборах относительно его преступной политики и тех, кто эту политику поддерживал. В любом другом случае результаты выборов будут признаны нелегитимными", - добавил Медведчук.
О необходимости выборов на Украине заявлял президент США Дональд Трамп, который ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%. На фоне заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, 9 декабря сообщил, что готов их провести, но запросил у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" для их проведения.
Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент России Владимир Путин заявил, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
