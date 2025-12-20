Буданов* сделал внезапное заявление о конфликте на Украине

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Глава ГУР Кирилл Буданов* заявил, что в провале мобилизации виновата сама Украина, а не Россия, в чем ее пытаются обвинить. Его цитирует издание "Страна.ua".



"Мы же сами разрушили свою мобилизацию. Кто бы там что ни говорил обратное, это не так. Мы сами ее разрушили", — сказал он.