Буданов* сделал внезапное заявление о конфликте на Украине

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Глава ГУР Кирилл Буданов* заявил, что в провале мобилизации виновата сама Украина, а не Россия, в чем ее пытаются обвинить. Его цитирует издание "Страна.ua".
"Мы же сами разрушили свою мобилизацию. Кто бы там что ни говорил обратное, это не так. Мы сами ее разрушили", — сказал он.
"Мы же сами разрушили свою мобилизацию. Кто бы там что ни говорил обратное, это не так. Мы сами ее разрушили", — сказал он.
Глава ГУР отметил, что проблемы возникли из-за внутренних просчетов.
"Главная ошибка, сугубо на мой взгляд, — наглухо проигранная медийная кампания. Просто наглухо. Которая позволила, скажем так, поднять градус в вопросах мобилизации", — добавил Буданов*.
Киевский режим уже долгое время испытывает нехватку личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.
"Главная ошибка, сугубо на мой взгляд, — наглухо проигранная медийная кампания. Просто наглухо. Которая позволила, скажем так, поднять градус в вопросах мобилизации", — добавил Буданов*.
Киевский режим уже долгое время испытывает нехватку личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.