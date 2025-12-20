"Не просто шутка": в Киеве запаниковали после слов Путина о Зеленском

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Ироничный комментарий президента России Владимира Путина по поводу фото Владимира Зеленского якобы на фоне стелы на въезде в Купянск разоблачил ложь Киева о ситуации на фронте, считает бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Вчера Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, прокомментировал фото Владимира Зеленского якобы на фоне стелы на въезде в Купянск, отметив, незачем тогда стоять на пороге, "заходи в дом".

Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.