"Не просто шутка": в Киеве запаниковали после слов Путина о Зеленском
"Не просто шутка": в Киеве запаниковали после слов Путина о Зеленском
Ироничный комментарий президента России Владимира Путина по поводу фото Владимира Зеленского якобы на фоне стелы на въезде в Купянск разоблачил ложь Киева о... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T06:39:00+03:00
2025-12-20T06:39:00+03:00
2025-12-20T07:35:00+03:00
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Ироничный комментарий президента России Владимира Путина по поводу фото Владимира Зеленского якобы на фоне стелы на въезде в Купянск разоблачил ложь Киева о ситуации на фронте, считает бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Путин
ведь не просто пошутил, а убедительно показал ложь Зеленского
. Теперь тому отступать некуда: шутками и фактами приперли к стенке. Теперь только злиться и остается", — сказал он.
По словам эксперта, Зеленский допустил стратегическую ошибку, решив использовать поддельное фото, якобы снятое в Купянске.
"Это ведь уже всем ясно. Эта ошибка может стоить Зеленскому не просто медийного поражения, но и проблем внутри страны, где и так не все гладко. Не до шуток будет", — подытожил Соскин
.
Вчера Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, прокомментировал фото Владимира Зеленского якобы на фоне стелы на въезде в Купянск, отметив, незачем тогда стоять на пороге, "заходи в дом".
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Ранее на совещании по ситуации в зоне СВО начальник Генерального штаба МО России Валерий Герасимов
заявил, что группировка войск "Запад" после освобождения Купянска продолжает боевые действия по разгрому окруженного противника восточнее города на левом берегу реки Оскол.