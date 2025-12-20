Рейтинг@Mail.ru
Журналист обвинил чиновников ЕС в присвоении выделенных Украине денег - РИА Новости, 20.12.2025
03:22 20.12.2025
Журналист обвинил чиновников ЕС в присвоении выделенных Украине денег
Журналист обвинил чиновников ЕС в присвоении выделенных Украине денег
украина
донбасс
брюссель
владимир зеленский
тимур миндич
андрей ермак
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
украина
донбасс
брюссель
украина, донбасс, брюссель, владимир зеленский, тимур миндич, андрей ермак, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, евросоюз, дело миндича
Украина, Донбасс, Брюссель, Владимир Зеленский, Тимур Миндич, Андрей Ермак, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Евросоюз, Дело Миндича
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 дек – РИА Новости. Чиновники Евросоюза и киевского режима присваивают деньги, выделенные Украине, поделился мнением с РИА Новости сербский журналист Марио Бойич в ходе своего визита в Донбасс.
"Почему Брюссель и ЕС требуют таких финансов? Потому что, поверьте мне, все это знают: все деньги, которые поступают на Украину, разделяются по процентам: одна часть идет режиму (Владимира - ред.) Зеленского и другим из наркокартеля, другая возвращается в карманы политиков и бюрократов ЕС в Брюсселе", – сказал Бойич.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Мирошник предложил Украине и ЕС двигаться к урегулированию
00:52
Владимир Зеленский 28 ноября сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке, в тот же день он подписал указ об увольнении Ермака. Отставке Ермака предшествовали обыски в его квартире на форе коррупционного скандала в украинской энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Орбан заявил, что мог бы заблокировать кредит ЕС для Украины
Вчера, 18:56
 
Украина Донбасс Брюссель Владимир Зеленский Тимур Миндич Андрей Ермак Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) Энергоатом Евросоюз Дело Миндича
 
 
