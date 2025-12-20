Рейтинг@Mail.ru
США обсудили с Египтом, Катаром и Турцией сотрудничество на Ближнем Востоке - РИА Новости, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:48 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/uitkoff-2063571638.html
США обсудили с Египтом, Катаром и Турцией сотрудничество на Ближнем Востоке
США обсудили с Египтом, Катаром и Турцией сотрудничество на Ближнем Востоке - РИА Новости, 20.12.2025
США обсудили с Египтом, Катаром и Турцией сотрудничество на Ближнем Востоке
Соединенные Штаты обсудили с представителями Египта, Катара и Турции региональное сотрудничество на Ближнем Востоке в рамках встречи по мирному урегулированию в РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T21:48:00+03:00
2025-12-20T21:48:00+03:00
в мире
сша
израиль
египет
дональд трамп
стив уиткофф
сергей лавров
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059281777_0:193:2044:1342_1920x0_80_0_0_efd4b215f861b203687bac7d56f51a8f.jpg
https://ria.ru/20251220/peregovory-2063566973.html
https://ria.ru/20251220/uitkoff-2063568112.html
сша
израиль
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059281777_4:0:1868:1398_1920x0_80_0_0_ae96609e37af1ee7a70dc70cc0e91a28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, израиль, египет, дональд трамп, стив уиткофф, сергей лавров, оон, хамас
В мире, США, Израиль, Египет, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Сергей Лавров, ООН, ХАМАС
США обсудили с Египтом, Катаром и Турцией сотрудничество на Ближнем Востоке

Уиткофф: США обсудили с Египтом, Катаром и Турцией сотрудничество на Востоке

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкСпецпосланник президента США Стивен Уиткофф
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Соединенные Штаты обсудили с представителями Египта, Катара и Турции региональное сотрудничество на Ближнем Востоке в рамках встречи по мирному урегулированию в Газе, следует из совместного заявления, выпущенного спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в соцсети X после встречи в Майами.
"Мы также обсудили меры по региональной интеграции, включая содействие торговле, развитие инфраструктуры, а также сотрудничество в сфере энергетики, водных ресурсов и других общих ресурсов, которые играют ключевую роль в восстановления Газы, региональной стабильности и долгосрочном процветании", - говорится в заявлении.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Дмитриев прибыл в Майами на переговоры с Уиткоффом и Кушнером
Вчера, 20:59
В середине ноября Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане США по Газе предлагается временное международное управление сектором Газа и создание "совета мира" под председательством Трампа. Также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет. СМИ сообщали, что реализация второго этапа плана Трампа задерживается из-за позиции сторон и взаимных обвинений в нарушении условий прекращения огня. По информации телеканала Sky News Arabia, арабские страны, Турция, Израиль и США могут провести еще один саммит для начала реализации второго этапа соглашения по сектору Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что дальнейшая реализация мирного плана президента США Трампа по конфликту в секторе Газа под вопросом, учитывая заявления как Израиля, так и движения ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Уиткофф отметил прогресс в ходе первого этапа урегулирования в Газе
Вчера, 21:12
 
В миреСШАИзраильЕгипетДональд ТрампСтив УиткоффСергей ЛавровООНХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала