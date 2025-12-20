США обсудили с Египтом, Катаром и Турцией сотрудничество на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Соединенные Штаты обсудили с представителями Египта, Катара и Турции региональное сотрудничество на Ближнем Востоке в рамках встречи по мирному урегулированию в Газе, следует из совместного заявления, выпущенного спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в соцсети X после встречи в Майами.

"Мы также обсудили меры по региональной интеграции, включая содействие торговле, развитие инфраструктуры, а также сотрудничество в сфере энергетики, водных ресурсов и других общих ресурсов, которые играют ключевую роль в восстановления Газы, региональной стабильности и долгосрочном процветании", - говорится в заявлении.