Уиткофф отметил прогресс в ходе первого этапа урегулирования в Газе

ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил после встречи с представителями Турции, Катара и Египта в Майами, что первый этап мирного урегулирования в Газе уже принес ощутимые результаты.
"Первый этап принес (ощутимый - ред.) прогресс, включая расширение гуманитарной помощи, возвращение тел заложников, частичный вывод войск и снижение уровня боевых действий", - написал Уиткофф в соцсети X после встречи.
В середине ноября Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане США по Газе предлагается временное международное управление сектором Газа и создание "совета мира" под председательством Трампа. Также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет. СМИ сообщали, что реализация второго этапа плана Трампа задерживается из-за позиции сторон и взаимных обвинений в нарушении условий прекращения огня. По информации телеканала Sky News Arabia, арабские страны, Турция, Израиль и США могут провести еще один саммит для начала реализации второго этапа соглашения по сектору Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что дальнейшая реализация мирного плана президента США Дональда Трампа по конфликту в секторе Газа под вопросом, учитывая заявления как Израиля, так и движения ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.