В Тверской области ищут мужчину, проникшего на территорию храма

РЯЗАНЬ, 20 дек - РИА Новости. Полиция ищет мужчину, который проник на территорию храма в Тверской области и повредил декоративные фонари, разбил стекло в алтаре и сломал трассу кондиционера.
"Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего на территории храма пророков Иоанна Предтечи, Захарии и Елисаветы. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сообщило в субботу УМВД Тверской области в своем Telegram-канале.
Как отмечается на странице храма в социальной сети "ВКонтакте", ночью 16 декабря на его территорию через забор "проник некий раб Божий". За несколько минут он повредил "почти все декоративные фонари, разбил стекло в алтаре и сломал трассу кондиционера". Урон оценили в 120 тысяч рублей.
На странице храма пророков Иоанна Предтечи, Захарии и Елисаветы указано, что он расположен в городе Кимры Тверской области.
