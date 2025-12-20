Рейтинг@Mail.ru
В Тверской области ищут мужчину, проникшего на территорию храма
13:12 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/tver-2063502073.html
В Тверской области ищут мужчину, проникшего на территорию храма
В Тверской области ищут мужчину, проникшего на территорию храма - РИА Новости, 20.12.2025
В Тверской области ищут мужчину, проникшего на территорию храма
Полиция ищет мужчину, который проник на территорию храма в Тверской области и повредил декоративные фонари, разбил стекло в алтаре и сломал трассу кондиционера. РИА Новости, 20.12.2025
Новости
происшествия, кимры, тверская область
Происшествия, Кимры, Тверская область
В Тверской области ищут мужчину, проникшего на территорию храма

В Тверской области ищут разбившего стекло в алтаре храма мужчину

РЯЗАНЬ, 20 дек - РИА Новости. Полиция ищет мужчину, который проник на территорию храма в Тверской области и повредил декоративные фонари, разбил стекло в алтаре и сломал трассу кондиционера.
«

"Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего на территории храма пророков Иоанна Предтечи, Захарии и Елисаветы. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сообщило в субботу УМВД Тверской области в своем Telegram-канале.

Как отмечается на странице храма в социальной сети "ВКонтакте", ночью 16 декабря на его территорию через забор "проник некий раб Божий". За несколько минут он повредил "почти все декоративные фонари, разбил стекло в алтаре и сломал трассу кондиционера". Урон оценили в 120 тысяч рублей.
На странице храма пророков Иоанна Предтечи, Захарии и Елисаветы указано, что он расположен в городе Кимры Тверской области.
