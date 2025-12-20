В Тверской области ищут мужчину, проникшего на территорию храма

"Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего на территории храма пророков Иоанна Предтечи, Захарии и Елисаветы. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сообщило в субботу УМВД Тверской области в своем Telegram-канале.

Как отмечается на странице храма в социальной сети "ВКонтакте", ночью 16 декабря на его территорию через забор "проник некий раб Божий". За несколько минут он повредил "почти все декоративные фонари, разбил стекло в алтаре и сломал трассу кондиционера". Урон оценили в 120 тысяч рублей.