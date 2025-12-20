Рейтинг@Mail.ru
В Туве вспыхнул пожар в здании компании "Межегейуголь" - РИА Новости, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:58 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/tuva-2063550096.html
В Туве вспыхнул пожар в здании компании "Межегейуголь"
В Туве вспыхнул пожар в здании компании "Межегейуголь" - РИА Новости, 20.12.2025
В Туве вспыхнул пожар в здании компании "Межегейуголь"
Пожарные тушат двухэтажное здание компании "Межегейуголь" в Тандинском районе Тувы, предварительно, на площади 700 квадратных метров, пожар локализован,... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T17:58:00+03:00
2025-12-20T17:58:00+03:00
происшествия
тандинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/14/2063549473_0:99:1280:819_1920x0_80_0_0_8139a7b67e3ab430e9884fe158289390.jpg
https://ria.ru/20251215/pozhar-2062031965.html
тандинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/14/2063549473_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f4d87ab3192a72824de44fafebc32336.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тандинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Тандинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Туве вспыхнул пожар в здании компании "Межегейуголь"

В Тандинском районе Тувы вспыхнул пожар в здание компании "Межегейуголь"

© ГУ МЧС России по Республике ТываЛиквидация пожара в административно-бытовом здании компании "Межегейуголь"
Ликвидация пожара в административно-бытовом здании компании Межегейуголь - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© ГУ МЧС России по Республике Тыва
Ликвидация пожара в административно-бытовом здании компании "Межегейуголь"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОЯРСК, 20 дек - РИА Новости. Пожарные тушат двухэтажное здание компании "Межегейуголь" в Тандинском районе Тувы, предварительно, на площади 700 квадратных метров, пожар локализован, сообщает республиканский главк МЧС.
По его данным, пожар произошел в Тандинском районе, в девяти километрах от села Кочетово.
"Горит двухэтажное административно-бытовое здание компании "Межегейуголь", предварительно, на площади 700 квадратных метров... Пострадавших нет, угрозы распространения на другие объекты нет. Пожар локализован", - говорится в сообщении.
К тушению привлечены 17 человек личного состава и шесть единиц пожарной техники.
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
В Уфе вспыхнул пожар в торговом центре
15 декабря, 06:12
 
ПроисшествияТандинский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала