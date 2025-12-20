https://ria.ru/20251220/tuva-2063550096.html
В Туве вспыхнул пожар в здании компании "Межегейуголь"
В Туве вспыхнул пожар в здании компании "Межегейуголь" - РИА Новости, 20.12.2025
В Туве вспыхнул пожар в здании компании "Межегейуголь"
Пожарные тушат двухэтажное здание компании "Межегейуголь" в Тандинском районе Тувы, предварительно, на площади 700 квадратных метров, пожар локализован,... РИА Новости, 20.12.2025
происшествия
тандинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тандинский район
Происшествия, Тандинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Тандинском районе Тувы вспыхнул пожар в здание компании "Межегейуголь"