Глава турецкой разведки обсудил с ХАМАС второй этап урегулирования в Газе

АНКАРА, 20 дек - РИА Новости. Глава Национальной разведывательной организации Турции (MIT) Ибрагим Калын провел в Стамбуле переговоры с делегацией палестинского движения ХАМАС, посвященные второму этапу мирного урегулирования в секторе Газа, сообщил телеканал CNN Türk.
По данным CNN Türk, стороны также обсудили меры, необходимые для предотвращения возможных нарушений перемирия со стороны Израиля.
Кроме того, в ходе переговоров были проведены консультации по вопросам создания условий для перехода ко второму этапу мирного плана, а также по устранению существующих проблем, препятствующих его реализации.
"Обе делегации вновь подтвердили необходимость обеспечения национального примирения в Палестине и сохранения цели создания независимого Палестинского государства", - уточнил телеканал.
В середине ноября Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане США по Газе предлагается временное международное управление сектором Газа и создание "совета мира" под председательством Трампа. Также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет. СМИ сообщали, что реализация второго этапа плана Трампа задерживается из-за позиции сторон и взаимных обвинений в нарушении условий прекращения огня. По информации телеканала Sky News Arabia, арабские страны, Турция, Израиль и США могут провести еще один саммит для начала реализации второго этапа соглашения по сектору Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что дальнейшая реализация мирного плана президента США Дональда Трампа по конфликту в секторе Газа под вопросом, учитывая заявления как Израиля, так и движения ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.
