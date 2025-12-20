Глава турецкой разведки обсудил с ХАМАС второй этап урегулирования в Газе

По данным CNN Türk, стороны также обсудили меры, необходимые для предотвращения возможных нарушений перемирия со стороны Израиля.

Кроме того, в ходе переговоров были проведены консультации по вопросам создания условий для перехода ко второму этапу мирного плана, а также по устранению существующих проблем, препятствующих его реализации.