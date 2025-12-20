Рейтинг@Mail.ru
Глава турецкой разведки обсудил с ХАМАС второй этап урегулирования в Газе - РИА Новости, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:36 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/turtsiya-2063552437.html
Глава турецкой разведки обсудил с ХАМАС второй этап урегулирования в Газе
Глава турецкой разведки обсудил с ХАМАС второй этап урегулирования в Газе - РИА Новости, 20.12.2025
Глава турецкой разведки обсудил с ХАМАС второй этап урегулирования в Газе
Глава Национальной разведывательной организации Турции (MIT) Ибрагим Калын провел в Стамбуле переговоры с делегацией палестинского движения ХАМАС, посвященные... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T18:36:00+03:00
2025-12-20T18:36:00+03:00
в мире
израиль
сша
турция
дональд трамп
ибрагим калын
сергей лавров
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019283187_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_6245650fe0928fc4be13506986b249a1.jpg
https://ria.ru/20251220/turtsija-2063503857.html
https://ria.ru/20251220/hrriyet-2063543992.html
израиль
сша
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019283187_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_46cbdc90841eb6835c6e40e4ee16c7c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, турция, дональд трамп, ибрагим калын, сергей лавров, хамас, оон
В мире, Израиль, США, Турция, Дональд Трамп, Ибрагим Калын, Сергей Лавров, ХАМАС, ООН
Глава турецкой разведки обсудил с ХАМАС второй этап урегулирования в Газе

CNN Türk: глава турецкой разведки обсудил с ХАМАС второй этап мира в Газе

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Стамбул. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 20 дек - РИА Новости. Глава Национальной разведывательной организации Турции (MIT) Ибрагим Калын провел в Стамбуле переговоры с делегацией палестинского движения ХАМАС, посвященные второму этапу мирного урегулирования в секторе Газа, сообщил телеканал CNN Türk.
"В ходе встречи делегация ХАМАС заявила о соблюдении условий перемирия и проинформировала о нарушениях со стороны Израиля. Особое внимание было уделено активной роли Турции как страны-гаранта в обеспечении соблюдения режима прекращения огня в Газе", - передал телеканал.
По данным CNN Türk, стороны также обсудили меры, необходимые для предотвращения возможных нарушений перемирия со стороны Израиля.
Истребители F-16 ВВС Турции - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Турция усилит защиту критически важных объектов в Черном море
Вчера, 13:22
Кроме того, в ходе переговоров были проведены консультации по вопросам создания условий для перехода ко второму этапу мирного плана, а также по устранению существующих проблем, препятствующих его реализации.
"Обе делегации вновь подтвердили необходимость обеспечения национального примирения в Палестине и сохранения цели создания независимого Палестинского государства", - уточнил телеканал.
В середине ноября Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане США по Газе предлагается временное международное управление сектором Газа и создание "совета мира" под председательством Трампа. Также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет. СМИ сообщали, что реализация второго этапа плана Трампа задерживается из-за позиции сторон и взаимных обвинений в нарушении условий прекращения огня. По информации телеканала Sky News Arabia, арабские страны, Турция, Израиль и США могут провести еще один саммит для начала реализации второго этапа соглашения по сектору Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что дальнейшая реализация мирного плана президента США Дональда Трампа по конфликту в секторе Газа под вопросом, учитывая заявления как Израиля, так и движения ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.
Беспилотный летательный аппарат, упавший в турецкой провинции Балыкесир - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
В Турции обнаружили очередной БПЛА
Вчера, 17:18
 
В миреИзраильСШАТурцияДональд ТрампИбрагим КалынСергей ЛавровХАМАСООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала