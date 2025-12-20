На переговорах в Майями обсуждали мирный план по Газе, заявили в МИД Турции

АНКАРА, 20 дек - РИА Новости. Представители Турции, США, Катара и Египта на переговорах в Майами обсудили реализацию первого этапа мирного плана по Газе, а также обменялись мнениями о возможном переходе ко второму этапу, сообщил официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели.
По его словам, встреча состоялась 19 декабря в Майами и была посвящена развитию ситуации в Газе. Турецкую сторону на переговорах представлял министр иностранных дел республики.
"В ходе обсуждений стороны рассмотрели вопросы, связанные с выполнением первого этапа мирного плана. Было отмечено, что, несмотря на отдельные нарушения, достигнутое на этом этапе перемирие сохраняется, процесс освобождения заложников завершен, а уровень насилия значительно снизился", - написал Кечели в Х.
Что касается второго этапа, участники встречи обсудили меры, направленные на обеспечение управления Газой самими жителями анклава, а также шаги, которые предстоит предпринять в рамках предусмотренных мирным соглашением Совета мира и Международных сил стабилизации.
Кечели также сообщил, что в ходе визита в Майами глава МИД Турции Хакан Фидан провел отдельные контакты с официальными лицами по вопросам, связанным с усилиями по прекращению конфликта на Украине.
В середине ноября Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане США по Газе предлагается временное международное управление сектором Газа и создание "совета мира" под председательством Трампа. Также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет. СМИ сообщали, что реализация второго этапа плана Трампа задерживается из-за позиции сторон и взаимных обвинений в нарушении условий прекращения огня. По информации телеканала Sky News Arabia, арабские страны, Турция, Израиль и США могут провести еще один саммит для начала реализации второго этапа соглашения по сектору Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что дальнейшая реализация мирного плана президента США Дональда Трампа по конфликту в секторе Газа под вопросом, учитывая заявления как Израиля, так и движения ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.