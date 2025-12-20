Рейтинг@Mail.ru
На переговорах в Майями обсуждали мирный план по Газе, заявили в МИД Турции - РИА Новости, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:09 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/turtsiya-2063522706.html
На переговорах в Майями обсуждали мирный план по Газе, заявили в МИД Турции
На переговорах в Майями обсуждали мирный план по Газе, заявили в МИД Турции - РИА Новости, 20.12.2025
На переговорах в Майями обсуждали мирный план по Газе, заявили в МИД Турции
Представители Турции, США, Катара и Египта на переговорах в Майами обсудили реализацию первого этапа мирного плана по Газе, а также обменялись мнениями о... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T15:09:00+03:00
2025-12-20T15:09:00+03:00
в мире
сша
майами
турция
дональд трамп
хакан фидан
сергей лавров
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/19/1729828076_0:212:3264:2048_1920x0_80_0_0_9ffe873564f4f7faf8cc0cd3848a9e37.jpg
https://ria.ru/20251219/dron-2063331403.html
https://ria.ru/20251220/turtsija-2063503857.html
сша
майами
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/19/1729828076_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_ccf68b4832cddd3ca2f317406b7c9d22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, майами, турция, дональд трамп, хакан фидан, сергей лавров, оон, хамас
В мире, США, Майами, Турция, Дональд Трамп, Хакан Фидан, Сергей Лавров, ООН, ХАМАС
На переговорах в Майями обсуждали мирный план по Газе, заявили в МИД Турции

МИД Турции: переговоры в Майами затронули первый и второй этапы плана по Газе

© AP Photo / Burhan OzbiliciФлаги Турции и США
Флаги Турции и США - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Флаги Турции и США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 20 дек - РИА Новости. Представители Турции, США, Катара и Египта на переговорах в Майами обсудили реализацию первого этапа мирного плана по Газе, а также обменялись мнениями о возможном переходе ко второму этапу, сообщил официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели.
По его словам, встреча состоялась 19 декабря в Майами и была посвящена развитию ситуации в Газе. Турецкую сторону на переговорах представлял министр иностранных дел республики.
БПЛА, упавший в турецкой провинции Коджаэли - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
В Турции упал неизвестный БПЛА
19 декабря, 16:17
"В ходе обсуждений стороны рассмотрели вопросы, связанные с выполнением первого этапа мирного плана. Было отмечено, что, несмотря на отдельные нарушения, достигнутое на этом этапе перемирие сохраняется, процесс освобождения заложников завершен, а уровень насилия значительно снизился", - написал Кечели в Х.
Что касается второго этапа, участники встречи обсудили меры, направленные на обеспечение управления Газой самими жителями анклава, а также шаги, которые предстоит предпринять в рамках предусмотренных мирным соглашением Совета мира и Международных сил стабилизации.
Кечели также сообщил, что в ходе визита в Майами глава МИД Турции Хакан Фидан провел отдельные контакты с официальными лицами по вопросам, связанным с усилиями по прекращению конфликта на Украине.
В середине ноября Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане США по Газе предлагается временное международное управление сектором Газа и создание "совета мира" под председательством Трампа. Также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет. СМИ сообщали, что реализация второго этапа плана Трампа задерживается из-за позиции сторон и взаимных обвинений в нарушении условий прекращения огня. По информации телеканала Sky News Arabia, арабские страны, Турция, Израиль и США могут провести еще один саммит для начала реализации второго этапа соглашения по сектору Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что дальнейшая реализация мирного плана президента США Дональда Трампа по конфликту в секторе Газа под вопросом, учитывая заявления как Израиля, так и движения ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.
Истребители F-16 ВВС Турции - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Турция усилит защиту критически важных объектов в Черном море
Вчера, 13:22
 
В миреСШАМайамиТурцияДональд ТрампХакан ФиданСергей ЛавровООНХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала