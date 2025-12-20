На переговорах в Майями обсуждали мирный план по Газе, заявили в МИД Турции

"В ходе обсуждений стороны рассмотрели вопросы, связанные с выполнением первого этапа мирного плана. Было отмечено, что, несмотря на отдельные нарушения, достигнутое на этом этапе перемирие сохраняется, процесс освобождения заложников завершен, а уровень насилия значительно снизился", - написал Кечели в Х.