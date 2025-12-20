Турция усилит защиту критически важных объектов в Черном море

"Мы направили самолёты, находившиеся на этом маршруте, в ближайшие аэропорты и обеспечили их безопасную посадку. После этого БПЛА был уничтожен, а гражданское воздушное движение продолжило работу в штатном режиме", — приводит слова министра газета Star.

"Мы принимаем необходимые меры для защиты наших критически важных надводных и подводных объектов в Чёрном море. Буровые суда имеют для нас жизненно важное значение. Разработаны и применяются меры против БПЛА, которые сбились с курса или вышли из-под контроля, а также против потенциальных угроз, исходящих из-под воды", — подчеркнул министр.