Турция усилит защиту критически важных объектов в Черном море
13:22 20.12.2025 (обновлено: 13:24 20.12.2025)
Турция усилит защиту критически важных объектов в Черном море
Турция усилит защиту критически важных объектов в Черном море
Турция принимает дополнительные меры для защиты критически важных надводных и подводных объектов в Чёрном море на фоне инцидентов с беспилотными летательными... РИА Новости, 20.12.2025
в мире, черное море, турция, анкара (провинция), яшар гюлер, f-16
В мире, Черное море, Турция, Анкара (провинция), Яшар Гюлер, F-16
Турция усилит защиту критически важных объектов в Черном море

Гюлер: Турция примет меры для защиты стратегически важных объектов в Чёрном море

Истребители F-16 ВВС Турции
Истребители F-16 ВВС Турции - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© AP Photo / Selcan Hacaoglu
Истребители F-16 ВВС Турции. Архивное фото
АНКАРА, 20 дек – РИА Новости. Турция принимает дополнительные меры для защиты критически важных надводных и подводных объектов в Чёрном море на фоне инцидентов с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), заявил министр национальной обороны республики Яшар Гюлер.
Ранее министерство обороны Турции сообщило, что беспилотник, предположительно вышедший из-под контроля, был сбит истребителем F-16 в турецком воздушном пространстве над Чёрным морем. При этом принадлежность БПЛА не уточнялась.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
В Турции отказались говорить о поставках Литве самолетов для выявления БПЛА
25 сентября, 11:43
По словам Гюлера, в первую очередь были приняты меры для обеспечения безопасности гражданской авиации.
"Мы направили самолёты, находившиеся на этом маршруте, в ближайшие аэропорты и обеспечили их безопасную посадку. После этого БПЛА был уничтожен, а гражданское воздушное движение продолжило работу в штатном режиме", — приводит слова министра газета Star.
Он отметил, что Анкара уделяет особое внимание защите стратегической инфраструктуры.
"Мы принимаем необходимые меры для защиты наших критически важных надводных и подводных объектов в Чёрном море. Буровые суда имеют для нас жизненно важное значение. Разработаны и применяются меры против БПЛА, которые сбились с курса или вышли из-под контроля, а также против потенциальных угроз, исходящих из-под воды", — подчеркнул министр.
Румынские военные нейтрализовали морской беспилотник. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Румынские военные нейтрализовали, предположительно, украинский беспилотник
3 декабря, 20:03
 
В миреЧерное мореТурцияАнкара (провинция)Яшар ГюлерF-16
 
 
