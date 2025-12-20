Межправкомиссии Туниса и России встретятся в 2026 году, заявил Али Наффати

КАИР, 20 дек - РИА Новости. Тунис и РФ проведут встречу на уровне межправкомиссий по экономическому сотрудничеству в начале 2026 года, будет рассмотрен ряд совместных проектов, заявил РИА Новости глава МИД республики Мухаммедл Али Наффати.

"В течение первого квартала 2026 года состоится заседание совместного экономического комитета, на котором будет рассмотрен ряд проектов, согласованных год назад. Это позволит нам добиться прогресса в двусторонних отношениях", - сказал он.