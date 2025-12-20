Рейтинг@Mail.ru
Межправкомиссии Туниса и России встретятся в 2026 году, заявил Али Наффати - РИА Новости, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:10 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/tunis-2063573216.html
Межправкомиссии Туниса и России встретятся в 2026 году, заявил Али Наффати
Межправкомиссии Туниса и России встретятся в 2026 году, заявил Али Наффати - РИА Новости, 20.12.2025
Межправкомиссии Туниса и России встретятся в 2026 году, заявил Али Наффати
Тунис и РФ проведут встречу на уровне межправкомиссий по экономическому сотрудничеству в начале 2026 года, будет рассмотрен ряд совместных проектов, заявил РИА... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T22:10:00+03:00
2025-12-20T22:10:00+03:00
в мире
россия
тунис (страна)
каир (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/34414/74/344147423_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_fd957010f0a6c6fc125242e8ca82ec52.jpg
https://ria.ru/20251220/lavrov-2063551482.html
россия
тунис (страна)
каир (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/34414/74/344147423_75:0:526:338_1920x0_80_0_0_52b6e7748ad00ef3b33a2e0e4d5c9e7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, тунис (страна), каир (город)
В мире, Россия, Тунис (страна), Каир (город)
Межправкомиссии Туниса и России встретятся в 2026 году, заявил Али Наффати

РИА Новости: Тунис и РФ проведут встречу на уровне межправкомиссий в 2026 году

© Flickr / Paul LivingstoneФлаг Туниса
Флаг Туниса - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© Flickr / Paul Livingstone
Флаг Туниса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАИР, 20 дек - РИА Новости. Тунис и РФ проведут встречу на уровне межправкомиссий по экономическому сотрудничеству в начале 2026 года, будет рассмотрен ряд совместных проектов, заявил РИА Новости глава МИД республики Мухаммедл Али Наффати.
"В течение первого квартала 2026 года состоится заседание совместного экономического комитета, на котором будет рассмотрен ряд проектов, согласованных год назад. Это позволит нам добиться прогресса в двусторонних отношениях", - сказал он.
Форум партнерства "Россия - Африка" проходит с 19 по 20 декабря в Каире. Министерство иностранных дел Египта сообщало, что участие в мероприятии принимают более 50 стран Африки. Россию на форуме представляет глава МИД Сергей Лавров.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Лавров обсудит с главой МИД Туниса восстановление объема торговли
Вчера, 18:19
 
В миреРоссияТунис (страна)Каир (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала