ТЦК начали массовые облавы в Кривом Роге - РИА Новости, 20.12.2025
20:53 20.12.2025
ТЦК начали массовые облавы в Кривом Роге
Сотрудники украинских военкоматов проводят массовые облавы в Кривом Роге, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 20.12.2025
ТЦК начали массовые облавы в Кривом Роге

© Фото : Одесский горсоветСотрудник военкомата в Одессе
Сотрудник военкомата в Одессе - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© Фото : Одесский горсовет
Сотрудник военкомата в Одессе . Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Сотрудники украинских военкоматов проводят массовые облавы в Кривом Роге, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В том же Кривом Роге, откуда родом ликвидированный офицер 17-й отдельной тяжелой механизированной бригады, начались массовые облавы ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) в поисках свежего пушечного мяса", - сказал собеседник агентства.
В Харькове сотрудники ТЦК бросили на асфальте мужчину с больным сердцем
Вчера, 17:45
Ранее в российских силовых структурах РИА Новости сообщили о ликвидации в Сумской области командира роты 17-й бригады ВСУ Александра Соколовского, который участвовал во вторжении в Курскую область.
"К слову, 17-я бригада как раз комплектуется в основном жителями Кривого Рога, что может нам говорить, что вместе с капитаном на передовой погибло огромное количество простых военнослужащих", - отметил собеседник агентства.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильственной мобилизации на фронт.
Жители Полтавы устроили засаду на сотрудников ТЦК
16 декабря, 05:58
 
В миреКривой РогУкраинаСумская областьДмитрий ЛубинецВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
