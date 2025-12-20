Рейтинг@Mail.ru
Стали известны цены на поздравление от Деда Мороза и Снегурочки в Москве - РИА Новости, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:49 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/tseny-2063458037.html
Стали известны цены на поздравление от Деда Мороза и Снегурочки в Москве
Стали известны цены на поздравление от Деда Мороза и Снегурочки в Москве - РИА Новости, 20.12.2025
Стали известны цены на поздравление от Деда Мороза и Снегурочки в Москве
Цены в Москве на получасовое поздравление от Деда Мороза и Снегурочки в новогоднюю ночь варьируются от 29,3 тысячи до 62,9 тысячи рублей, на 50-60 минут - от... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T02:49:00+03:00
2025-12-20T02:49:00+03:00
общество
москва
дед мороз
снегурочка
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/18/1995366227_0:336:3044:2048_1920x0_80_0_0_63c393728412550e8fcb278388d4045f.jpg
https://ria.ru/20251208/rossiya-2060605701.html
https://ria.ru/20251203/obrazec-pisma-dedu-morozu-2059592477.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/18/1995366227_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_29dd3fc0c9c1e01db4f3150f8e0b6788.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, дед мороз, снегурочка, новый год
Общество, Москва, Дед Мороз, Снегурочка, Новый год
Стали известны цены на поздравление от Деда Мороза и Снегурочки в Москве

РИА Новости: цены на Деда Мороза в Москве начинаются от 29,3 тысячи рублей

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДед Мороз и Снегурочка
Дед Мороз и Снегурочка - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Дед Мороз и Снегурочка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Цены в Москве на получасовое поздравление от Деда Мороза и Снегурочки в новогоднюю ночь варьируются от 29,3 тысячи до 62,9 тысячи рублей, на 50-60 минут - от 41,7 тысячи до 76,9 тысячи рублей, выяснило РИА Новости, изучив цены столичных агентств с артистами.
Так, за выступление Деда Мороза и Снегурочки продолжительностью 50-60 минут в новогоднюю ночь москвичам придется отдать от 41,7 тысячи рублей, в одном из агентств возможен вариант за 44,8 тысячи рублей - это выступление, рассчитанное на 50 минут. Цена за визит главных героев Нового года в "эксклюзивных" костюмах с праздничной программой для детей и взрослых достигает отметки в 76,9 тысячи рублей. Получасовая программа будет стоить от 29,3 тысячи до 62,9 тысячи рублей.
Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Дед Мороз рассказал, как справляться с выгоранием
8 декабря, 16:14
Есть и более бюджетный вариант на 31 декабря - в период с 21.00 по 23.30 мск. Стоимость такой программы на 30 минут - от 22,9 тысячи до 35,8 тысячи рублей. Час выступления будет стоить 33,9 тысячи и 37,2 тысячи рублей, а 50 минут - 40,8 тысячи рублей, соответственно.
Кроме того, в промежутке с 15.00 до 21.00 в канун Нового года Дед Мороз и Снегурочка выступят за 16,9-27,8 тысячи рублей, цены на часовую программу варьируются от 27,9 тысячи до 37,2 тысячи рублей.
Более ранее выступление новогодних героев, с 11.00 до 15.00, на полчаса будет стоить от 15,9 тысячи до 18,4 тысячи рублей, на час - от 23,9 тысячи до 25,9 тысячи рублей. Стоимость выступления Деда Мороза и Снегурочки в предновогоднее утро с 9.00 до 12.00 составит от 14,9 тысячи до 17,7 тысячи рублей на полчаса, и от 22,9 тысячи до 24,4 тысячи рублей - за час. Самый бюджетный вариант выступления в последний день уходящего года - в промежутке с 9.00 до 18.50 за 23,8 тысячи рублей - полчаса, 26,9 тысячи рублей - час.
При желании пригласить героев Нового года можно и раньше - например, с 22 по 25 декабря. Такое выступление на полчаса обойдется в 11,5 тысячи рублей, на час - в 17 тысяч рублей. Однако с 25 по 30 декабря стоимость получасовой развлекательной программы вырастет до 12,4-18,8 тысячи рублей, часовой - до 15,8-22,2 тысячи рублей.
Мальчик отправляет письмо Деду Морозу - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Письмо Деду Морозу: как написать и куда отправить, образец оформления
3 декабря, 19:42
 
ОбществоМоскваДед МорозСнегурочкаНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала