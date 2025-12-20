Стали известны цены на поздравление от Деда Мороза и Снегурочки в Москве

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Цены в Москве на получасовое поздравление от Деда Мороза и Снегурочки в новогоднюю ночь варьируются от 29,3 тысячи до 62,9 тысячи рублей, на 50-60 минут - от 41,7 тысячи до 76,9 тысячи рублей, выяснило РИА Новости, изучив цены столичных агентств с артистами.

Так, за выступление Деда Мороза Снегурочки продолжительностью 50-60 минут в новогоднюю ночь москвичам придется отдать от 41,7 тысячи рублей, в одном из агентств возможен вариант за 44,8 тысячи рублей - это выступление, рассчитанное на 50 минут. Цена за визит главных героев Нового года в "эксклюзивных" костюмах с праздничной программой для детей и взрослых достигает отметки в 76,9 тысячи рублей. Получасовая программа будет стоить от 29,3 тысячи до 62,9 тысячи рублей.

Есть и более бюджетный вариант на 31 декабря - в период с 21.00 по 23.30 мск. Стоимость такой программы на 30 минут - от 22,9 тысячи до 35,8 тысячи рублей. Час выступления будет стоить 33,9 тысячи и 37,2 тысячи рублей, а 50 минут - 40,8 тысячи рублей, соответственно.

Кроме того, в промежутке с 15.00 до 21.00 в канун Нового года Дед Мороз и Снегурочка выступят за 16,9-27,8 тысячи рублей, цены на часовую программу варьируются от 27,9 тысячи до 37,2 тысячи рублей.

Более ранее выступление новогодних героев, с 11.00 до 15.00, на полчаса будет стоить от 15,9 тысячи до 18,4 тысячи рублей, на час - от 23,9 тысячи до 25,9 тысячи рублей. Стоимость выступления Деда Мороза и Снегурочки в предновогоднее утро с 9.00 до 12.00 составит от 14,9 тысячи до 17,7 тысячи рублей на полчаса, и от 22,9 тысячи до 24,4 тысячи рублей - за час. Самый бюджетный вариант выступления в последний день уходящего года - в промежутке с 9.00 до 18.50 за 23,8 тысячи рублей - полчаса, 26,9 тысячи рублей - час.