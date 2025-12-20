Рейтинг@Mail.ru
Трамп прибыл в имение во Флориде, где пройдут переговоры по Украине - РИА Новости, 20.12.2025
17:05 20.12.2025
Трамп прибыл в имение во Флориде, где пройдут переговоры по Украине
Трамп прибыл в имение во Флориде, где пройдут переговоры по Украине - РИА Новости, 20.12.2025
Трамп прибыл в имение во Флориде, где пройдут переговоры по Украине
Президент США Дональд Трамп прибыл в свое имение во Флориде в 100 километрах от Майами, где ожидаются переговоры по украинскому урегулированию, сообщает его... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T17:05:00+03:00
2025-12-20T17:05:00+03:00
в мире
майами
сша
флорида
дональд трамп
кирилл дмитриев
стив уиткофф
российский фонд прямых инвестиций
в мире, майами, сша, флорида, дональд трамп, кирилл дмитриев, стив уиткофф, российский фонд прямых инвестиций, мирный план сша по украине
В мире, Майами, США, Флорида, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, Стив Уиткофф, Российский фонд прямых инвестиций, Мирный план США по Украине
Трамп прибыл в имение во Флориде, где пройдут переговоры по Украине

Трамп прибыл в имение Мар-а-Лаго во Флориде для участия в переговорах по Украине

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прибыл в свое имение во Флориде в 100 километрах от Майами, где ожидаются переговоры по украинскому урегулированию, сообщает его пресс-пул.
Президентский борт вылетел из Северной Каролины, где поздно вечером в пятницу президент выступал об экономике, и приземлился в аэропорту Палм-Бич, откуда кортеж доставил Трампа в Мар-а-Лаго, сообщил пул Белого дома.
Кадры побережья Майами, опубликованные Кириллом Дмитриевым - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что находится на пути в Майами
Вчера, 09:11
Расстояние от имения Трампа до Майами составляет чуть более 100 километров.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил ранее, что находится на пути в Майами.
Американские СМИ ранее сообщали, что Дмитриев, как ожидается, посетит Майами в эти выходные для переговоров по Украине со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Госсекретарь Марко Рубио ранее заявил, что может в субботу прибыть во Флориду для участия в переговорах по украинскому урегулированию.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Рубио заявил, что Киев получает от США оружие, а Москве достаются санкции
19 декабря, 22:05
 
В миреМайамиСШАФлоридаДональд ТрампКирилл ДмитриевСтив УиткоффРоссийский фонд прямых инвестицийМирный план США по Украине
 
 
