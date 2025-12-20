Трамп прибыл в имение во Флориде, где пройдут переговоры по Украине

ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прибыл в свое имение во Флориде в 100 километрах от Майами, где ожидаются переговоры по украинскому урегулированию, сообщает его пресс-пул.
Президентский борт вылетел из Северной Каролины, где поздно вечером в пятницу президент выступал об экономике, и приземлился в аэропорту Палм-Бич, откуда кортеж доставил Трампа в Мар-а-Лаго, сообщил пул Белого дома.
Расстояние от имения Трампа до Майами составляет чуть более 100 километров.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил ранее, что находится на пути в Майами.
Американские СМИ ранее сообщали, что Дмитриев, как ожидается, посетит Майами в эти выходные для переговоров по Украине со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Госсекретарь Марко Рубио ранее заявил, что может в субботу прибыть во Флориду для участия в переговорах по украинскому урегулированию.