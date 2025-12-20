Рейтинг@Mail.ru
05:28 20.12.2025 (обновлено: 08:33 20.12.2025)
Трамп на фоне переговоров в Майами заявил, что отправится во Флориду
Президент США Дональд Трамп на фоне ожидаемых переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Майами заявил, что намерен поехать во Флориду.
в мире
майами
дональд трамп
дмитрий песков
владимир путин
нато
мирный план сша по украине
сша
Трамп на фоне переговоров в Майами заявил, что отправится во Флориду

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне ожидаемых переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Майами заявил, что намерен поехать во Флориду.
"Я собираюсь отправиться во Флориду для встреч, потому что я все время работаю", — сказал он, выступая перед сторонниками в штате Северная Каролина.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Мирной сделки по Украине не будет без согласия России, заявил Рубио
Вчера, 23:36
При этом американский лидер не уточнил даты предстоящей поездки.
Издание Politico со ссылкой на источники в среду сообщило, что Москва и Вашингтон в конце недели могут провести в Майами саммит по мирному урегулированию.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что перед организацией нового раунда переговоров нужно ознакомиться с результатами контактов США, Украины и Европы. При этом, по его словам, договоренности, достигнутые с участием европейцев, не сулят для России ничего хорошего.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Трамп назвал причину, мешающую урегулированию украинского конфликта
18 декабря, 22:29

Обсуждение американской мирной инициативы

В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
В воскресенье и понедельник в Берлине прошли переговоры делегаций США и Украины. Сообщается, что по их итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО. Взамен американцы потребовали от Киева территориальные уступки, утверждает премьер-министр Польши Дональд Туск.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
"Не просто шутка": в Киеве запаниковали после слов Путина о Зеленском
06:39
 
В миреМайамиДональд ТрампДмитрий ПесковВладимир ПутинНАТОМирный план США по УкраинеСШАФлорида
 
 
