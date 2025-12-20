Рейтинг@Mail.ru
Трамп в шутку присудил себе миллиард долларов - РИА Новости, 20.12.2025
07:34 20.12.2025
Трамп в шутку присудил себе миллиард долларов
Президент США Дональд Трамп в шутку присудил себе миллиард долларов по иску о нарушениях при обыске в его имении.
в мире
сша
северная каролина
дональд трамп
сша
северная каролина
Новости
ru-RU
в мире, сша, северная каролина, дональд трамп
В мире, США, Северная Каролина, Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в шутку присудил себе миллиард долларов по иску о нарушениях при обыске в его имении.
"Этим решением я присуждаю себе один миллиард долларов. Вообще-то, может, не стоит отдавать его на благотворительность, может, стоит оставить его себе", - сказал Трамп, выступая перед сторонниками в штате Северная Каролина.
Трамп напомнил, что давно подал иск, который касался проведения обыска у него в имении по делу о незаконном хранении секретных документов.
"Я подал в суд. Дональд Трамп судится с США. Дональд Трамп становится президентом и теперь должен урегулировать дело", - объяснил коллизию политик.
Забирать деньги он все-таки отказался. "Нет-нет, многие говорят, что я должен сделать это, но я не хочу", - сказал он.
Обыск в Мар-а-Лаго прошел 8 августа 2022 года, через две недели Трамп обратился с жалобой в суд.
В миреСШАСеверная КаролинаДональд Трамп
 
 
Заголовок открываемого материала