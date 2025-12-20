ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в шутку присудил себе миллиард долларов по иску о нарушениях при обыске в его имении.

"Этим решением я присуждаю себе один миллиард долларов. Вообще-то, может, не стоит отдавать его на благотворительность, может, стоит оставить его себе", - сказал Трамп , выступая перед сторонниками в штате Северная Каролина

Трамп напомнил, что давно подал иск, который касался проведения обыска у него в имении по делу о незаконном хранении секретных документов.

"Я подал в суд. Дональд Трамп судится с США . Дональд Трамп становится президентом и теперь должен урегулировать дело", - объяснил коллизию политик.

Забирать деньги он все-таки отказался. "Нет-нет, многие говорят, что я должен сделать это, но я не хочу", - сказал он.