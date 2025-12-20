https://ria.ru/20251220/tramp-2063469345.html
Трамп в шутку присудил себе миллиард долларов
Трамп в шутку присудил себе миллиард долларов - РИА Новости, 20.12.2025
Трамп в шутку присудил себе миллиард долларов
Президент США Дональд Трамп в шутку присудил себе миллиард долларов по иску о нарушениях при обыске в его имении. РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T07:34:00+03:00
2025-12-20T07:34:00+03:00
2025-12-20T07:34:00+03:00
в мире
сша
северная каролина
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061614211_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_28b4434a1f21df22c392ee7a4bdd480d.jpg
https://ria.ru/20251220/tramp-2063466894.html
https://ria.ru/20251220/tramp-2063465453.html
сша
северная каролина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061614211_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_2cc47b1331ac2873af83f1d993d8855e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, северная каролина, дональд трамп
В мире, США, Северная Каролина, Дональд Трамп
Трамп в шутку присудил себе миллиард долларов
Трамп в шутку присудил себе миллиард долларов по иску о нарушениях при обыске
ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в шутку присудил себе миллиард долларов по иску о нарушениях при обыске в его имении.
"Этим решением я присуждаю себе один миллиард долларов. Вообще-то, может, не стоит отдавать его на благотворительность, может, стоит оставить его себе", - сказал Трамп
, выступая перед сторонниками в штате Северная Каролина
.
Трамп напомнил, что давно подал иск, который касался проведения обыска у него в имении по делу о незаконном хранении секретных документов.
"Я подал в суд. Дональд Трамп судится с США
. Дональд Трамп становится президентом и теперь должен урегулировать дело", - объяснил коллизию политик.
Забирать деньги он все-таки отказался. "Нет-нет, многие говорят, что я должен сделать это, но я не хочу", - сказал он.
Обыск в Мар-а-Лаго прошел 8 августа 2022 года, через две недели Трамп обратился с жалобой в суд.