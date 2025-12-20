Рейтинг@Mail.ru
Трамп сообщил об ударе по террористам в Сирии
06:32 20.12.2025 (обновлено: 06:33 20.12.2025)
Трамп сообщил об ударе по террористам в Сирии
Президент США Дональд Трамп сообщил об ударе по террористам в Сирии, причастным к гибели американских военных на прошлой неделе. РИА Новости, 20.12.2025
в мире
сша
северная каролина
сирия
дональд трамп
в мире, сша, северная каролина, сирия, дональд трамп
В мире, США, Северная Каролина, Сирия, Дональд Трамп
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил об ударе по террористам в Сирии, причастным к гибели американских военных на прошлой неделе.
"Я приказал нанести массированный удар по террористам, которые убили трех наших великих патриотов на прошлой неделе", - сказал Трамп, выступая перед сторонниками в штате Северная Каролина.
Президент отметил, что удар по террористам был нанесен "успешно и точно".
Удары по объектам ИГИЛ* (террористическая организация, запрещенная в США и РФ) прошли несколько часов назад, заявил Трамп.
"Мы поразили каждый объект безупречно", - сказал он.
* Запрещенная в России террористическая организация
