Президент США Дональд Трамп сообщил об ударе по террористам в Сирии, причастным к гибели американских военных на прошлой неделе. РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T06:32:00+03:00
2025-12-20T06:32:00+03:00
2025-12-20T06:33:00+03:00
в мире
сша
северная каролина
сирия
дональд трамп
сша
северная каролина
сирия
Новости
ru-RU
В мире, США, Северная Каролина, Сирия, Дональд Трамп
Трамп сообщил об ударе по террористам в Сирии
