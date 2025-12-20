https://ria.ru/20251220/tramp-2063465592.html
Трамп хотел обозвать Хиллари Клинтон, но не стал из-за первой леди
Трамп хотел обозвать Хиллари Клинтон, но не стал из-за первой леди - РИА Новости, 20.12.2025
Трамп хотел обозвать Хиллари Клинтон, но не стал из-за первой леди
Президент США Дональд Трамп сообщил, что только из уважения к первой леди Меланье не обзывает бывшего госсекретаря, своего соперника на выборах-2016 Хиллари... РИА Новости, 20.12.2025
сша
северная каролина
Трамп хотел обозвать Хиллари Клинтон, но не стал из-за первой леди
Трамп не обзывает Хиллари Клинтон из уважения к своей жене Меланье