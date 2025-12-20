Рейтинг@Mail.ru
Трамп хотел обозвать Хиллари Клинтон, но не стал из-за первой леди
06:08 20.12.2025
Трамп хотел обозвать Хиллари Клинтон, но не стал из-за первой леди
в мире
сша
северная каролина
дональд трамп
хиллари клинтон
в мире, сша, северная каролина, дональд трамп, хиллари клинтон
В мире, США, Северная Каролина, Дональд Трамп, Хиллари Клинтон
ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что только из уважения к первой леди Меланье не обзывает бывшего госсекретаря, своего соперника на выборах-2016 Хиллари Клинтон.
"Хиллари умная, но она гадкая. Я бы не хотел возвращаться домой к такой. Я хотел использовать слово на "с", моя жена бы не обрадовалась. Моя жена всегда просит не использовать бранные слова", - сказал Трамп, выступая перед сторонниками в штате Северная Каролина.
