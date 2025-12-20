https://ria.ru/20251220/tramp-2063465453.html
Байден не смог бы отличить жирафа от бегемота, уверен Трамп
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что его предшественник Джо Байден не смог бы отличить жирафа от бегемота в ходе когнитивного теста.
Байден не смог бы отличить жирафа от бегемота, уверен Трамп
ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что его предшественник Джо Байден не смог бы отличить жирафа от бегемота в ходе когнитивного теста.
"Первый вопрос такой: "Что это?" Они показывают льва, жирафа, рыбу и бегемота, да? И спрашивают: "Кто из них - жираф?" То есть это единственный вопрос. Но дальше становится сложнее. Я не думаю, что Джо смог бы правильно ответить даже на первый вопрос", - сказал Трамп
, выступая перед сторонниками в штате Северная Каролина
При этом, говоря о себе, Трамп выразил уверенность, что его когнитивное состояние не меняется уже 50 лет.
"Настанет момент, когда, возможно, там уже не будет сто процентов, это ко всем нам относится, верно? И когда это время придет, я вам об этом сообщу. Более того, вы, скорее всего, узнаете об этом, просто наблюдая. Но сейчас это время еще не настало, потому что я чувствую себя так же, как и на протяжении (последних - ред.) 50 лет", - сказал Трамп.
Трамп стал старейшим президентом США
, на момент инаугурации он был на пять месяцев старше Байдена
в день вступления того в должность. Байден ранее вызывал беспокойство относительно своего умственного здоровья: он терялся, путался в словах и даже падал. Подозрения в том, что Байден засыпал на мероприятиях, высказывались неоднократно.