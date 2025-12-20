Рейтинг@Mail.ru
Байден не смог бы отличить жирафа от бегемота, уверен Трамп - РИА Новости, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:05 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/tramp-2063465453.html
Байден не смог бы отличить жирафа от бегемота, уверен Трамп
Байден не смог бы отличить жирафа от бегемота, уверен Трамп - РИА Новости, 20.12.2025
Байден не смог бы отличить жирафа от бегемота, уверен Трамп
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что его предшественник Джо Байден не смог бы отличить жирафа от бегемота в ходе когнитивного теста. РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T06:05:00+03:00
2025-12-20T06:05:00+03:00
в мире
сша
северная каролина
дональд трамп
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994685181_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_1e928dc6316841a2c65bffa787fc2f88.jpg
https://ria.ru/20251210/tramp-2060995625.html
https://ria.ru/20251202/tramp-2059367434.html
сша
северная каролина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994685181_91:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_83170230763630e88a03843a8259b4db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, северная каролина, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Северная Каролина, Дональд Трамп, Джо Байден
Байден не смог бы отличить жирафа от бегемота, уверен Трамп

Трамп: Байден не смог бы отличить жирафа от бегемота

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Джо Байден
Дональд Трамп и Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что его предшественник Джо Байден не смог бы отличить жирафа от бегемота в ходе когнитивного теста.
"Первый вопрос такой: "Что это?" Они показывают льва, жирафа, рыбу и бегемота, да? И спрашивают: "Кто из них - жираф?" То есть это единственный вопрос. Но дальше становится сложнее. Я не думаю, что Джо смог бы правильно ответить даже на первый вопрос", - сказал Трамп, выступая перед сторонниками в штате Северная Каролина.
Президент США Дональд Трамп выступает перед сторонниками в штате Пенсильвания. 9 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Трамп грубо обозвал Байдена
10 декабря, 04:11
При этом, говоря о себе, Трамп выразил уверенность, что его когнитивное состояние не меняется уже 50 лет.
"Настанет момент, когда, возможно, там уже не будет сто процентов, это ко всем нам относится, верно? И когда это время придет, я вам об этом сообщу. Более того, вы, скорее всего, узнаете об этом, просто наблюдая. Но сейчас это время еще не настало, потому что я чувствую себя так же, как и на протяжении (последних - ред.) 50 лет", - сказал Трамп.
Трамп стал старейшим президентом США, на момент инаугурации он был на пять месяцев старше Байдена в день вступления того в должность. Байден ранее вызывал беспокойство относительно своего умственного здоровья: он терялся, путался в словах и даже падал. Подозрения в том, что Байден засыпал на мероприятиях, высказывались неоднократно.
Джо Байден и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Трамп обвинил Байдена в опустошении нефтяных резервов США на случай войны
2 декабря, 21:55
 
В миреСШАСеверная КаролинаДональд ТрампДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала