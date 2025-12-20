https://ria.ru/20251220/tramp-2063465064.html
Трамп признал себя невротиком
в мире, сша, северная каролина, дональд трамп
В мире, США, Северная Каролина, Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признал себя невротичным.
"Думаю, я очень невротичный", - сказал Трамп, выступая перед сторонниками в штате Северная Каролина.
По его словам, "контролируемый невроз - это хорошо". "Быть невротиком - нет, но если это контролируемо, то дает энергию", - сказал президент США.