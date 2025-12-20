Рейтинг@Mail.ru
05:57 20.12.2025
Трамп признал себя невротиком
Трамп признал себя невротиком

ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признал себя невротичным.
"Думаю, я очень невротичный", - сказал Трамп, выступая перед сторонниками в штате Северная Каролина.
По его словам, "контролируемый невроз - это хорошо". "Быть невротиком - нет, но если это контролируемо, то дает энергию", - сказал президент США.
