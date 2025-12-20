Трамп на фоне переговоров в Майами заявил, что отправится во Флориду

ВАШИНГТОН, 20 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне ожидаемых переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Майами заявил, что намерен отправиться во Флориду.

« "Я собираюсь отправиться во Флориду для встреч, потому что я все время работаю", — сказал Трамп , выступая перед сторонниками в штате Северная Каролина

При этом американский лидер не уточнил даты предстоящей поездки.

Издание Politico со ссылкой на источники в среду сообщило, что Россия и США в конце недели могут провести в Майами саммит по мирному урегулированию на Украине.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что перед организацией нового раунда переговоров необходимо ознакомиться с результатами контактов США, Украины Европы . При этом, по его словам, договоренности, достигнутые с участием европейцев, не сулят для России ничего хорошего.

Обсуждение американской мирной инициативы

В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.

Как позднее заявил Владимир Путин, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.